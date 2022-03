On n’arrête plus les Knicks : +30 à Dallas !

Est-ce le vrai déclic pour les Knicks ? Après sept défaites de suite, voilà que les coéquipiers d’Evan Fournier enchaînent trois victoires d’affilée. En déplacement. Et cette nuit, ils ont carrément gagné de 30 points à Dallas ! Dans sa ville natale, Julius Randle a confirmé qu’il avait retrouvé la bonne attitude, à défaut d’être adroit, et cette nuit, il a reçu le soutien de ses titulaires.

Ce sont d’abord Mitchell Robinson et RJ Barrett qui ont frappé pour prendre 11 points d’avance après quatre minutes (13-2). Dallas n’en met pas une de loin, et les Knicks insistent avec Jericho Sims au alley-oop ou Evan Fournier à 3-pts. C’est un match haché et âpre, et les Mavs sont étouffés : 17 points inscrits en premier quart-temps.

Comme les remplaçants des Knicks se mettent au niveau des titulaires, la domination se poursuit, et l’écart enfle. RJ Barrett et Alec Burks signent un 10-0 pour passer l’écart à +24 (41-17). Il reste alors neuf minutes à jouer en première mi-temps… Mais Dallas n’y arrive toujours pas, miné par cette maladresse de loin, et à la pause, il y a 27 points d’écart (61-34).

Au retour des vestiaires, Luka Doncic se réveille et les 3-points tombent enfin dedans. Les Mavericks grignotent leur retard, et reviennent sous la barre des 15 points. Cette fois, les Knicks ne s’effondrent pas, et sous l’impulsion de Julius Randle, ils relancent la machine pour finalement s’imposer de 30 points (107-77). Hors du coup, Dallas n’inscrit que 12 points dans le dernier quart-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse des Mavericks. Dallas a tout simplement vécu sa pire soirée de l’année aux tirs avec 31% dans l’ensemble, et 14% à 3-points. Les coéquipiers de Luka Doncic signent un affreux 6 sur 44 de loin, et ils ont carrément raté leurs 19 premiers tirs à 3-points…

– Le physique des Knicks. C’est physiquement que les Mavericks ont explosé. Le temps d’un soir, on a retrouvé les Knicks de la saison passée avec de la dureté et de l’envergure. Ils ont dominé le rebond, mais aussi dans l’intensité en attaque. Les Knicks ont en permanence cherché le contact, en attaque comme en défense.

TOPS/FLOPS

✅ RJ Barrett. Sa série de matches à 20 points et plus se termine, mais il signe un match très propre avec un 6 sur 7 aux tirs. C’est lui qui avait mis les Knicks sur les bons rails, et c’est encore lui, au début du deuxième quart-temps, qui a creusé l’écart.

✅ Alec Burks. Son double-double est le symbole de l’agressivité des Knicks. Il a été maladroit, mais il a compensé par une grosse activité au rebond, et comme ses coéquipiers, on l’a vu s’arracher sur des ballons qui traînent.

✅ Luka Doncic. C’est le seul à surnager, et c’est essentiellement dans le 3e quart-temps avec 17 de ses 31 points pour entretenir l’espoir. Les Knicks l’ont bousculé, et il n’a pas cherché à forcer les tirs. C’est juste que ses coéquipiers n’ont pas mis un tir…

⛔ Reggie Bullock. L’ancien ailier des Knicks a touché le fond avec un 0 sur 8 aux tirs. Il n’est pas le seul à avoir loupé la cible, et on notera aussi le 0 sur 10 à 3-points de Jalen Brunson et Davis Bertans.

LA SUITE

Dallas (40-26) : début vendredi d’un « road trip » et ça commence à Houston

New York (28-38) : vendredi, les Knicks se déplacent à Memphis