En deux temps, Phoenix remporte le duel au sommet à Miami

Devin Booker de retour après une absence de quatre matches liée au protocole Covid, les Suns se déplacent à Miami pour un alléchant duel entre les deux meilleurs bilans de la ligue, leaders des deux conférences.

Bien que privé de Jimmy Butler, malade, le Heat livre la meilleure entame et inscrit ses quatre premiers tirs primés (dont trois de Duncan Robinson) pour mener de 10 points (20-10) après 4 minutes seulement. Après un temps-mort rapide, les Suns réagissent et se réveillent progressivement : par un 13-0 infligé au Heat, ils passent même devant au score et mènent de deux points à la fin du premier quart-temps (29-27), malgré un 2/9 derrière l’arc.

Au début du second quart-temps, c’est la bataille des bancs. Comme il en a l’habitude à ce moment du match, Tyler Herro score à foison (14 points à la mi-temps), pendant que le revenant Victor Oladipo se montre précieux sur des courtes séquences. Après six minutes, le Heat est à nouveau en contrôle (40-35). Mais le scénario du premier quart-temps se répète et les Suns reviennent à la charge, sous l’impulsion de ses meneurs Cameron Payne et Aaron Holiday, et de Deandre Ayton (15 points à la mi-temps). Au terme d’une première mi-temps de haut niveau, c’est Phoenix qui tient toujours une courte avance (59-57), malgré un Devin Booker plutôt discret (8 points).

À l’entame de la deuxième mi-temps, le momentum bascule très vite en faveur des Suns, qui débutent le troisième quart-temps par un 12-3 pour porter l’écart à +11 (69-58). Après le temps-mort du Heat, les minutes défilent… sans réaction notable de la part des locaux, qui terminent le quart-temps avec 19 points marqués seulement, à 7/24 aux tirs. Miami perd complètement le fil en attaque, à l’inverse des Suns, plus tranchants que jamais (34 points dans la troisième quart-temps, à 14/27), à l’image d’un Devin Booker qui monte en température (17 points, 5 rebonds, 8 passes).

Les Suns sont à +17 (91-74) après 36 minutes, mais le calvaire se poursuit pour le Heat dans l’ultime acte : les coéquipiers de Tyler n’inscrivent que… 2 points en 6 minutes, et l’écart devient embarrassant (+24).

La messe est dite, le reste de la partie relève du « garbage time ». Après une excellent première mi-temps, Miami a complètement coulé en deuxième période, s’avérant incapable de scorer : le Heat n’inscrit que 25 points (à 13/44 !) durant la deuxième mi-temps et se fait corriger sur son parquet (111-90).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns envoient un message. Battus par ce même Heat dans l’Arizona plus tôt dans la saison, les Suns étaient venus à Miami avec la ferme intention de se venger. Mission réussie haut la main pour les hommes de Monty Williams, qui quittent la Floride avec un +21 dans les poches, sur le parquet de la meilleure équipe de l’Est, deuxième meilleur bilan de la ligue. La victoire est autoritaire, et le message est clair : Chris Paul ou pas, la meilleure équipe de la NBA est bien à Phoenix.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Retour réussi pour l’arrière. Discret en première mi-temps, il a haussé le ton après la pause et termine proche du triple-double : 23 points (7/12), 8 rebonds et 9 passes. Précieux sur le « pick-and-roll », surtout en l’absence de Chris Paul, il a alterné entre tirs extérieurs, jeu dos au panier à mi-distance, et caviars pour ses coéquipiers. Opposé à Tyler Herro durant une grande partie du match, « Book » a aisément remporté ce match dans le match, entre anciens arrières de Kentucky.

✅ Mikal Bridges. Le « glue guy » des Suns a encore frappé, avec un match complet et efficace ! L’ailier compile 21 points (9/13), 9 rebonds et 3 passes, sans oublier une défense extérieure irréprochable, comme d’habitude.

✅ Les pivots des Suns. 19 points et 10 rebonds à 9/10 pour Deandre Ayton, 11 points et 15 rebonds à 5/13 pour sa doublure JaVale McGee. Les deux pivots de Phoenix se sont relayés avec brio dans leur entreprise de démolition de la raquette de Miami. Le Heat a privilégié le « switch » en défense, ce qui a éloigné Bam Adebayo de la raquette et ouvert l’accès vers les rebonds défensifs. En attaque, les deux joueurs se sont régalés sur « pick-and-roll », grâce aux excellents services de Cameron Payne et Devin Booker.

✅ Duncan Robinson. En feu dès les premières secondes du match puisqu’il a inscrit trois des quatre premiers tirs du Heat, tous primés, l’ailier a posé problème aux Suns par ses déplacements sans ballon (22 points, 6/11 derrière l’arc). En deuxième mi-temps, la panne d’attaque du Heat (et l’excellente défense des Suns) l’a complètement coupé du ballon, et il n’a pas autant pesé.

⛔️ La deuxième mi-temps du Heat. Les 24 dernières minutes du match ont été cauchemardesques pour le Heat, qui est tombé en panne d’adresse et plus globalement d’inspiration en attaque (25 points marqués, 13/44). Un énorme raté après la pause qui gâche une première mi-temps pourtant réussie. Mais les Suns ont verrouillé l’accès à leur cercle en deuxième mi-temps, et le Heat a soudainement perdu ses moyens. Un craquage décevant pour une équipe de ce calibre.

PHOENIX VALIDE SA PLACE EN PLAYOFFS

Avec cette victoire, la 53e de leur saison, les Suns sont assurés de disputer les playoffs. Les finalistes ont ainsi assez d’avance sur les Wolves, 7e à l’Ouest (38-29) pour éviter le « play-in ».

LA SUITE

Miami (44-23) : vendredi, réception des Cavaliers

Phoenix (53-13) : vendredi également, pour la réception des Raptors