Giannis Antetokounmpo (43 points) marche sur les Hawks

Depuis plusieurs semaines, le débat fait rage sur le nom du prochain MVP : Nikola Jokic ou Joel Embiid ? Et si Giannis Antetokounmpo venait arbitrer ce duel et les coiffer au poteau…

Ce n’est pas impossible tant le « Greek Freak » réalise une magnifique deuxième partie de saison, et cette nuit, il a littéralement marché sur la défense des Hawks avec ses 43 points et 12 rebonds. Jamais Atlanta n’a été en mesure de contrarier les plans du double MVP des Bucks. Dominés lors des 24 premières minutes, les coéquipiers de Trae Young ont d’abord rejoint les vestiaires avec 14 points de retard (68-54).

Timide en première mi-temps, Trae Young va alors activer le mode All-Star, et Atlanta va réduire l’écart. Malheureusement pour eux, à chaque fois qu’ils reviennent sous la barre des 10 points, les Bucks remettent un petit coup d’accélérateur. Car il ne faut pas réduire Milwaukee à Giannis. Cette équipe compte des joueurs capables de faire pencher la balance. Bobby Portis dans un premier temps, montre chaque soir une telle détermination qu’il est devenu indiscutable dans cette équipe. À ses côtés, il y a Khris Middleton qui, sans forcer son talent, score comme bon lui semble.

Et quand à l’entrée du « money time », Atlanta revient à -6 (118-112), c’est Giannis qui vient défier Clint Capela pour marquer près du cercle. Derrière, Bobby Portis bâche Bogdan Bogdanovic et De’Andre Hunter prend une faute offensive. Nate McMillan s’emporte et se fait expulser. Khris Middleton inscrit les deux lancers offerts, puis Giannis, encore lui, domine le rebond pour passer à l’écart à +12. Atlanta s’est épuisé à courir après le score, et l’expérience des champions NBA a fait la différence (124-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La force de frappe des Bucks. Alors que Brook Lopez est sur le point de revenir, les Bucks semblent retrouver la force de frappe des derniers playoffs. Giannis évolue sur une autre planète, Middleton a enfilé le costume de lieutenant, Jrue Holiday est diabolique quand il le faut et Bobby Portis peut prendre feu à tout moment. Cette équipe a quelque chose de spécial dans les grands rendez-vous car le danger peut venir de partout. Les autres équipes sont prévenues, Milwaukee ne va pas lâcher son trophée facilement.

– Du retard à l’allumage pour Trae Young. Cela fait plusieurs matchs que Trae Young manque d’agressivité en première période. C’est bien simple, le meneur All-Star a semblé absent des débats. Dommage car sa deuxième mi-temps prouve qu’il se passe toujours quelque chose lorsqu’il évolue à son vrai niveau. Même ciblé par les prises à deux adverses sur les pick-and-roll, il est en mesure de trouver les solutions.

– Nate McMillan expulsé. Le coach des Hawks a pété les plombs comme rarement. Au départ, une faute offensive sifflée à De’Andre Hunter, et le coach des Hawks a vu rouge. La première technique ne le calme pas, et sans surprise, les arbitres lui en sifflent une deuxième, synonyme d’expulsion.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. C’est toujours l’un des joueurs le plus dominateurs de la NBA. Quand il a envie de plier une rencontre à lui tout seul, personne ne peut l’arrêter. Tel un super héros, il a enfilé sa cape et porté son équipe vers la victoire. Sa liaison sur les pick-and-roll avec Jrue Holiday est parfaite et sa présence dans la peinture permet à ses coéquipiers de couper dans le dos lorsqu’il drive ou de recevoir des passes pour des tirs à 3-points. Ce soir, il finit la rencontre avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes. Un patron !

✅ Bobby Portis. C’est le symbole de l’esprit de combat de cette équipe. Toujours dynamique, motivé et surtout très bon, Bobby Portis réalise une grande saison. Titulaire, il apporte beaucoup de solutions dans le jeu. Sa présence au large permet à Giannis Antetonkoumpo d’attaquer les intervalles.

✅⛔ Trae Young. Malgré sa maladresse à 3-points, il a montré qu’il avait le talent pour résoudre les problèmes et il a obligé les Bucks à varier les défenses pour le contenir. Après une première mi-temps ratée, il score 20 points en seconde période pour ramener les Hawks dans le match.

⛔ John Collins. Il n’a jamais été à la hauteur de cette rencontre. En défense, il a souffert physiquement face à Giannis Antetokounmpo. En attaque, il a eu plusieurs tirs ouverts, mais il n’a jamais été capable de les mettre : 0 points à 0/9 pour lui ce soir. Un match à oublier.

LA SUITE

Atlanta (31-34) : réception des Clippers vendredi

Milwaukee (42-25) : déplacement samedi à Golden State