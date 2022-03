Jayson Tatum roule sur Charlotte

Sur une série incroyable de 15 victoires en 17 matchs, Boston a décroché cette nuit la 40e victoire de sa saison, porté par un Jayson Tatum inarrêtable et un collectif appliqué.

Les deux équipes ont fait jeu égal pendant dix minutes, jusqu’à ce que Boston ne termine le premier acte par un 10-1 conclu par le trio Smart-Tatum-Williams (22-29). Jayson Tatum a lancé le deuxième quart-temps avec un troisième dunk, en transition, et les Celtics ont porté leur série à 16-1 sur un panier à mi-distance d’Al Horford (22-35).

L’entrée d’Isaiah Thomas a contribué a relancer les locaux qui ont répondu par un 16-1 avec l’aide de Kelly Oubre Jr, PJ Washington et Terry Rozier (39-41). Les Celtics ont alors repris le large sur un 8-0 avec les missiles de Derrick White et Al Horford pour redonner un peu d’air aux C’s (39-49).

À l’énergie, Charlotte est parvenu à rester dans le coup à la pause, notamment grâce à l’apport de PJ Washington, le meilleur joueur des Hornets à mi-parcours (48-52).

Les troupes de James Borrego ont surfé sur la même dynamique au retour des vestiaires, s’appuyant sur le tandem Ball-Bridges pour reprendre brièvement l’avantage (62-61). Brièvement, car Boston a vite répliqué, entre les missiles lointains de la paire Brown-Horford et la maîtrise de Marcus Smart, à la passe comme à la finition (70-77).

Les Hornets ont mal géré la fin de quart-temps et ont été punis dans la foulée par un Jayson Tatum en feu, ce dernier alignant trois paniers à 3-points avec une facilité déconcertante avant d’aller scorer un lay-up dans le trafic pour porter la marque à 103-84. Toujours de loin, Grant Williams et Jayson Tatum ont maintenu un écart raisonnable jusqu’à la fin, tandis que Robert Williams III a écrit le point d’exclamation final d’une claquette dunk autoritaire, guidant les Celtics vers la victoire (115-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum prend le contrôle. Élu joueur de la semaine lundi soir, l’ailier confirme son rang de superstar match après match. Sur les six derniers matchs, il a terminé meilleur marqueur de son équipe à cinq reprises avec des chiffres improbables sur ses deux dernières sorties, compilant 98 points ! Cette nuit à Charlotte, c’est presqu’à lui seul qu’il a scellé le sort du match, sur trois paniers à 3-points de suite venus d’ailleurs.

– Pas qu’un « one-man show ». Si Jayson Tatum évolue à un niveau exceptionnel, Boston peut aussi compter sur tout un collectif, et le match de la nuit l’a confirmé (7 joueurs à 7 points et plus, 30 passes décisives). On peut notamment citer l’apport d’Al Horford, très précieux, ou Derrick White, qui a aussi apporté des relais importants pour son équipe, notamment lorsque Charlotte a recollé en fin de première mi-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. 16 points dans le dernier acte pour plier l’affaire et un nouveau match plein de sa part avec de l’efficacité, de l’adresse et du leadership. What else ?

⛔Le trio Ball-Rozier-Bridges. Les trois leaders des Hornets n’ont que trop peu apporté, entre les pourcentages d’adresse tout juste limites de Terry Rozier (14 points à 5/17) et Miles Bridges (17 points à 5/14) d’un côté et le nouveau match compliqué de LaMelo Ball (15 points à 6/12 au tir, 6 ballons perdus, +/- de -17) …

LA SUITE

Charlotte (32-35) : les Hornets attaquent deux matchs à l’extérieur à commencer par les Pelicans ce mardi

Boston (40-27) : les Celtics seront de retour à la maison pour la réception de Detroit, ce vendredi