Malgré le retour de LeBron James, les Lakers s’effondrent encore face aux jeunes Rockets

S’imposer face au bonnet d’âne de la conférence, qui plus est privé de son joueur le plus productif, Christian Wood (malade), devait relever de la formalité. Pas pour ces Lakers qui enregistraient pourtant le retour de LeBron James et qui sont dans le besoin absolu de victoires pour sécuriser (au moins…) leur place en « play-in ».

Face à ces jeunes Rockets, qu’ils avaient déjà battus à trois reprises cette saison, les Californiens se sont laissés embarquer dans une partie très offensive, avec des défenses clairement mollassonnes. En tête après un quart-temps (32-38), les visiteurs ont eu du mal à contenir l’activité de Josh Christopher ou d’Alperen Sengun. Houston a repris l’avantage à la pause (68-63), avant de lâcher cette courte avance à l’entame du dernier quart-temps (97-98).

Les défenses ont enfin repris leurs droits dans cette dernière période. Avec un LeBron James puissant pour finir dans la raquette et un Russell Westbrook dans le bon tempo, les Lakers ont semblé reprendre l’ascendant. Le souci est qu’ils ne sont pas parvenus à réaliser les stops nécessaires pour creuser l’écart. Dans les dernières minutes, Jalen Green a enchaîné les bons choix et redonné une possession d’avance à son équipe.

Russell Westbrook a égalisé d’un bon « jumper » avant une ultime action où LeBron James, plutôt que de monter au cercle, a préféré servir Carmelo Anthony en périphérie. Celui-ci a manqué le tir de la gagne au buzzer (120-120). En prolongation, Los Angeles a pris un énorme bouillon de la part de Jalen Green et des Rockets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’effondrement des Lakers. Après un mano a mano qui s’est étendu sur l’ensemble du temps réglementaire, les Lakers ont coulé au pire moment. Jalen Green a démarré la prolongation par un 7-0 à lui tout seul, et a été rejoint par Kevin Porter Jr. et Eric Gordon, tous les deux à 3-points. Un 13-0, finalement transformé en 10-0 (le tir improbable de « KPJ » en se retournant sera finalement annulé), pour entamer la période supplémentaire qui a mis les Lakers sous terre. Les deux dernières minutes, où les deux équipes ont échangé les tirs primés, ont pris des airs de mauvais « All-Star Game » où les Lakers ne prenaient même plus la peine de sortir sur les shooteurs…

– Défense portée disparue. 132 points encaissés face aux Clippers, 117 face aux Spurs… Les Lakers enchaînent les contre-performances défensives. Cette nuit encore, en ne sollicitant aucun pivot, ils ont lâché 62 points dans leur raquette (contre 52 inscrits). Depuis la pause du « All-Star Game », ils encaissent 115.5 points de moyenne sur 100 possessions, ce qui les classent seulement 20e des meilleures défenses. Cette défaillance, couplée à une attaque sur courant alternatif, fait que les Lakers présentent l’un des pires « Net Rating » de la ligue en ce moment (-8.2 points). Cette nuit au moins, ils n’ont pas eu de mal à marquer face… à la pire défense de la ligue.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Green. Sans conteste le MVP de la soirée. Il a pris le contrôle des opérations dans les dernières minutes du temps réglementaire avant de poursuivre son effort en prolongation. L’arrière a inscrit 19 de ses 32 points (record en carrière) sur cette séquence en affichant une vraie confiance dans son tir en périphérie et toutes ses qualités physiques pour finir au cercle.

✅ Alperen Sengun. Meilleur match en carrière également pour l’un des rares intérieurs mobilisés dans cette partie. Auteur de son record aux points et aux rebonds, le rookie turc a causé beaucoup de soucis à LeBron James ou Carmelo Anthony, chargés de défendre sur lui. Le Turc a toutefois eu plus de mal à finir en fin de rencontre.

✅ Russell Westbrook. Le meneur signe son cinquième match de l’année à 30 points ou plus. En dehors de son énorme lay-up manqué à deux minutes de la fin, il a signé un match solide avec un nombre de déchets limités. Très efficace près du cercle, il a eu plus de mal à convertir en périphérie, d’où les Rockets l’invitaient clairement à shooter. Meilleure évaluation du match.

✅ ⛔ LeBron James. Cinquième triple-double de la saison pour LeBron James qui a encore dû beaucoup se donner dans tous les secteurs du jeu. Efficace dans la raquette, il a beaucoup arrosé derrière l’arc (1/9), ce qui a plombé son adresse générale, et perdu cinq ballons. Dans le quatrième quart-temps, le « King » a signé un terrible 2/10 aux tirs et n’a pas existé en prolongation. Il a terminé avec le pire « +/- » du match, -17…

LA SUITE

Rockets (17-49) : réception des Mavs, vendredi.

Lakers (28-37) : réception des Wizards, vendredi.