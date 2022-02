Stats & Highlights | Les Pacers gagnent enfin, les Suns victorieux mais inquiets

Les Pacers restaient sur sept défaites de suite, ce succès contre Washington fait donc du bien. Les Spurs et les Bulls, surtout DeMar DeRozan, ont fait le travail pour s’imposer dans le « money time ».

Tout comme les Suns, face aux Rockets, qui continuent de gagner avec une septième victoire de suite, mais elle a goût un peu amer : expulsé dans le courant de partie, Chris Paul est touché à la main.

Indiana – Washington : 113-108

Les Pacers n’avaient pas gagné en février, c’est enfin chose faite ! Ils ont pris le contrôle de la partie en deuxième quart-temps, avant de marquer six points de suite en fin de troisième quart-temps et de prendre treize points d’avance.

Les Wizards restent dangereux et, en dernier acte, après un panier de Kentavious Caldwell-Pope, ils ne sont plus qu’à un petit point. Les Pacers réagissent bien avec un 6-0 et malgré les shoots de « KCP », Indiana s’impose avec 21 points et 14 passes de Tyrese Haliburton.

Pacers / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith 23 4/6 0/1 0/0 0 3 3 1 1 2 1 1 +3 8 12 O. Brissett 29 6/13 1/5 4/8 3 3 6 2 0 2 1 1 0 17 16 T. Haliburton 39 6/17 1/6 8/10 0 5 5 14 1 1 4 0 +8 21 24 B. Hield 39 5/12 1/5 4/4 0 5 5 7 1 0 1 1 +12 15 20 T. Taylor 36 9/11 0/0 0/1 3 6 9 0 3 0 1 1 -9 18 24 T. Thompson 21 8/9 0/0 1/2 1 5 6 0 4 0 1 1 +7 17 21 D. Washington Jr. 18 2/6 1/3 1/3 0 0 0 2 2 1 1 0 -1 6 2 L. Stephenson 34 5/9 0/0 1/1 0 6 6 4 2 3 1 1 +5 11 20 Total 45/83 4/20 19/29 7 33 40 30 14 9 11 6 113 Wizards / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 38 9/27 6/12 2/2 3 12 15 6 1 1 3 0 +5 26 27 C. Kispert 30 4/10 1/6 0/0 3 1 4 1 4 0 5 1 -3 9 4 T. Bryant 24 2/3 0/1 0/0 2 5 7 1 1 0 0 1 -5 4 12 R. Neto 33 3/5 2/2 2/2 0 2 2 8 1 2 0 0 -5 10 20 K. Caldwell-Pope 34 9/18 5/8 4/4 1 2 3 1 3 3 1 0 0 27 24 A. Gill 16 1/5 0/1 3/4 1 1 2 0 3 1 1 0 -8 5 2 I. Todd 6 0/2 0/1 0/2 0 1 1 2 0 0 0 0 -14 0 -1 D. Avdija 32 5/11 2/5 2/2 1 6 7 2 3 0 1 1 +4 14 17 I. Smith 21 5/9 0/0 0/0 1 2 3 4 4 0 1 0 -6 10 12 C. Winston 6 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +7 3 3 Total 39/91 17/37 13/16 12 32 44 25 20 7 12 3 108

Oklahoma City – San Antonio : 106-114

Josh Giddey peut bien enchaîner les triple-double, c’est son troisième de suite, il est bien seul sans Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort. Les Spurs ont très bien terminé ce « road trip » de cinq matches, avec une première mi-temps maîtrisée (quinze points d’avance).

Le Thunder a réagi en troisième quart-temps, pour revenir à huit points avant le dernier acte, face à une équipe texane très maladroite (6/22 au shoot dans ce quart-temps). San Antonio pense alors avoir tué le match en reprenant 16 points d’avance, mais le Thunder lance ses dernières forces. Theo Maledon (22 points) inscrit des lancers-francs importants et vole un ballon précieux, mais Oklahoma City se manque dans le dernier geste.

Thunder / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 29 7/19 1/4 2/4 7 5 12 1 5 3 0 1 +4 17 20 D. Bazley 32 1/6 0/1 0/0 0 3 3 4 0 0 2 0 -11 2 2 T. Mann 31 10/20 3/7 1/3 1 5 6 3 1 0 0 0 -6 24 21 A. Wiggins 30 2/9 1/4 2/2 1 0 1 1 4 0 0 2 -19 7 4 J. Giddey 33 8/18 1/4 0/0 4 6 10 10 2 1 3 0 0 17 25 L. Waters III 8 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 +2 5 4 D. Favors 10 1/2 0/0 0/1 1 3 4 0 1 0 0 0 -2 2 4 A. Pokusevski 30 4/13 2/4 0/0 1 9 10 4 1 0 1 2 -2 10 16 T. Maledon 29 6/14 2/5 8/9 0 3 3 2 2 2 2 1 -2 22 19 V. Krejci 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 0 Total 41/105 11/32 13/19 15 35 50 25 19 6 8 6 106 Spurs / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 22 5/11 3/6 3/4 1 2 3 0 0 0 0 0 +3 16 12 K. Johnson 36 7/14 1/4 7/7 3 4 7 2 2 2 4 0 +10 22 22 J. Poeltl 32 10/14 0/0 0/1 6 11 17 5 4 0 3 2 -2 20 36 D. Murray 36 8/18 1/3 1/1 2 5 7 8 1 1 1 0 -1 18 23 D. Vassell 33 6/14 2/8 1/1 1 4 5 6 1 0 1 1 +9 15 18 Z. Collins 16 0/2 0/1 0/0 1 5 6 1 2 0 3 1 +9 0 3 K. Bates-Diop 11 0/0 0/0 2/2 0 2 2 1 1 0 0 1 -1 2 6 J. Richardson 14 1/4 1/2 0/0 0 0 0 2 0 0 0 1 +14 3 3 L. Walker IV 28 6/16 2/7 3/4 0 5 5 2 3 0 1 1 +7 17 13 J. Primo 12 0/5 0/3 1/2 0 5 5 2 1 0 0 0 -8 1 2 Total 43/98 10/34 18/22 14 43 57 29 15 3 13 7 114

Chicago – Sacramento : 125-118

DeMar DeRozan est toujours impossible à arrêter en ce moment. L’arrière a marqué 38 points et c’est son huitième match de suite à plus de 30 unités. La partie a été disputée et c’est dans le « money time » que le All-Star a délivré les Bulls.

Il inscrit un panier primé pour donner cinq points d’avance à Chicago. Deux minutes après, son panier avec la faute écarte encore un peu plus des Kings soutenus par Domantas Sabonis. L’ancien des Raptors a également été secondé par Coby White, 31 points, dont 13 dans le dernier quart-temps.

Bulls / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 41 16/27 1/1 5/5 1 5 6 6 3 1 4 0 +9 38 36 J. Green 29 6/7 3/4 0/0 1 5 6 0 2 0 0 1 -2 15 21 N. Vucevic 38 8/18 1/6 4/4 3 7 10 3 2 2 1 0 +7 21 25 C. White 40 11/19 6/11 3/4 1 4 5 6 2 1 1 0 +6 31 33 A. Dosunmu 40 4/11 0/2 4/4 0 6 6 6 2 2 4 1 +4 12 16 D. Jones Jr. 16 2/4 1/1 0/0 3 1 4 1 3 0 0 0 +12 5 8 T. Brown Jr. 17 0/5 0/2 0/0 2 3 5 2 1 1 0 0 -9 0 3 T. Bradley 8 0/0 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 +2 0 4 M. Thomas 11 0/3 0/2 3/3 0 1 1 1 1 1 1 0 +6 3 2 Total 47/94 12/29 19/20 13 34 47 25 16 8 11 2 125 Kings / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 37 10/15 0/0 2/2 5 7 12 8 2 2 3 0 -5 22 36 H. Barnes 34 4/7 2/3 7/8 0 4 4 1 1 1 2 0 -9 17 17 M. Harkless 30 2/5 0/2 0/0 0 2 2 0 3 3 0 0 +7 4 6 J. Holiday 37 6/12 6/11 0/0 0 2 2 1 4 0 1 2 +4 18 16 D. Fox 41 14/26 2/5 3/4 0 6 6 9 3 2 5 0 -9 33 32 T. Lyles 5 2/2 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 +2 4 5 C. Metu 16 3/6 1/4 4/4 0 3 3 0 1 0 0 1 -9 11 12 R. Holmes 10 0/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0 -1 D. DiVincenzo 29 2/8 1/5 4/4 1 2 3 5 0 1 1 0 -14 9 11 Total 43/84 12/30 20/22 7 29 36 24 14 9 13 3 118

Phoenix – Houston : 124-121

Après une première mi-temps avec 43 lancers-francs, la seconde période s’est ouverte sur un double événement : Chris Paul est touché à la main et, énervé, il se fait expulser.

Les Suns s’en sortent bien néanmoins, avec des paniers primés de Torrey Craig et Aaron Holiday, dans un 12-0 qui permet de prendre six points d’avance au début du dernier quart-temps. Mikal Bridges enfonce le clou quelques minutes après avec un panier puis un rebond offensif qui se transforme en layup. Les Rockets auront une dernière chance d’égaliser, mais Eric Gordon se manque à 3-pts.