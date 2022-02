La surprise de la nuit : Detroit stoppe la série de Boston !

C’est aussi ça la NBA ! Une équipe de Detroit, qui restait sur huit défaites de suite, qui fait tomber la meilleure équipe du moment, Boston, qui restait sur neuf victoires de suite, dont une de 48 points sur le parquet de Philly ! Un succès à l’arraché (112-111), acquis au TD Garden, face à des Celtics qui ont donné l’impression d’être en vacances.

Le mérite de cette victoire en revient avant tout aux Pistons. Jamais ils n’ont lâché le morceau, à l’image de Jerami Grant a pris ses responsabilités pour scorer 11 de ses 24 points dans le 4e quart-temps.

Pourtant mené de 8 points à l’approche du « money time », Detroit y a toujours cru, et c’est à ce moment-là que Grant a pris le match à son compte pour grignoter le retard. Al Horford, trouvé dans le corner, pensait avoir fait le plus dur en redonnant l’avantage aux siens à 14 secondes de la fin. Mais, sur l’action qui suit, Grant d’un magnifique drive remet Detroit en position de gagner ce match (112-111). Derrière, Brown a la balle de match, mais il se fait contrer par Cade Cunningham puis Tatum n’arrive pas à marquer. La salle est muette, et les Pistons créent l’exploit de la soirée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit n’a rien lâché. Face à la meilleure équipe du moment à l’Est, les coéquipiers de Grant n’ont pas eu froid aux yeux. Au contraire, ils ont montré de la solidarité et de la combativité. Portés par la jeunesse triomphante de son effectif (Cade Cunningham, Isaiah Stewart) mais aussi par les joueurs plus expérimentés, les Pistons ont prouvé qu’ils étaient capables de grandes choses quand tout le monde se met au service du collectif. Trois joueurs à plus de 20 points, de l’envie, et même de la défense sur la dernière possession.

– L’absence de Marcus Smart. Victime d’une grosse entorse de la cheville la veille, le meneur des Celtics n’était pas en tenue, et ça s’est clairement vu. C’est vraiment l’âme de cette équipe, et peut-être que ça se serait passé autrement dans le « money time » avec lui sur le terrain… Autre absence notable, celle de Robert Williams. Sans ce duo, c’est l’axe de la défense qui est désorienté.

– Boston n’a plus répondu. La veille, les Celtics n’avaient rien laissé aux Sixers. Ce mercredi, jamais, ils n’ont réussi à distancer cette équipe de Detroit. Ont-ils manqué de sérieux par moment ? Peut-être mais il est clair que cette défaite était évitable. Le TD Center était en feu dans le « money time », et soudain, le silence…

TOPS/FLOPS

✅ Jerami Grant. C’est le fer de lance de cette équipe. Très demandé au moment de la « trade deadline », il a montré ses qualités de leader en prenant les choses en main dans le money time. En attaquant les intervalles et forçant Tatum à défendre, il a été la clé de la rencontre. 24 points dont un joli 4 sur 6 à 3-points.

✅ Cade Cunningham. Le rookie des Pistons a livré un très bon match, et il est auteur de l’action de la soirée avec ce contre ultra clutch. Malgré un peu de déchets, il s’est efforcé d’être présent dans d’autres secteurs de jeu, comme le rebond et le jeu en mouvement en attaque. En fin de match, il ne se cache pas et c’est lui qui contre Brown. Une belle défense et une attitude fantastique pour le numéro 1 de la Draft 2021.

⛔Le banc des Celtics. Auteurs de seulement 13 points, les remplaçants ont manqué d’impact. Ce soir, les titulaires ont beaucoup joué et Ime Udoka a trop tiré sur eux, dans un « back-to-back ». Clairement, au début du 4e quart-temps, il y avait la place de faire tourner et de reposer les stars.

LA SUITE

Boston (34-26) : reprise jeudi prochain à Brooklyn, peut-être pour la 1ère de Ben Simmons.

Detroit (13-45) : réception jeudi prochain des Cavaliers.