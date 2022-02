Après avoir compté 28 points d’avance, les Knicks s’effondrent face au festival de Cam Thomas !

Voilà le genre de victoire qui va marquer les esprits chez les Nets nouvelle édition. Encore privés de leurs vedettes, les joueurs de Brooklyn ont créé la sensation au Madison Square Garden en signant une « remontada » quasi jamais vue dans leur histoire. Ils s’offrent ainsi une deuxième victoire de suite depuis les débuts de Seth Curry et d’Andre Drummond. Les Knicks, eux, perdent une septième fois en huit matches (3 victoires en 16 matches…) et s’en vont en « All-star break » de la pire des façons…

Les locaux ont pourtant joué comme dans un rêve en première période. Avec un Julius Randle bien en rythme et un Quentin Grimes qui a inscrit tous ses points dans le premier quart-temps, New York a profité d’une grosse adresse, et de la maladresse absolue de leurs adversaires, pour s’offrir 20 points d’avance (38-18).

Cet écart a continué de grimper dans le second quart-temps, sous l’impulsion d’un Obi Toppin à l’aise près du cercle. C’est sur un dunk de l’intérieur, après une passe de relance d’Immanuel Quickley, que les Knicks ont compté leur plus gros écart (54-26). Les Nets ont commencé à réagir avec de bons passages en attaque d’Andre Drummond et de Blake Griffin mais ce dernier s’est montré trop mou pour contester deux tirs primés de Julius Randle en tête de raquette pour maintenir New York à bonne distance à la pause (65-44).

Avec plusieurs paniers à 3-points de Seth Curry et des attaques de cercle de James Johnson, les Nets ont dominé le troisième quart-temps mais pas suffisamment pour se stabiliser sous les dix points. Après plusieurs passages sur la ligne des lancers de Julius Randle, New York menait encore de 14 points (87-73) avant l’ultime période.

Un dernier quart-temps fatal aux Knicks dans lequel Cam Thomas va soudainement se réveiller. Accompagné par un LaMarcus Aldridge inspiré sous le cercle ou plus loin, le rookie a impulsé un 13-0 qui a permis à son équipe d’égaliser à quatre minutes du terme. Julius Randle aura beau tenter de répondre, Cam Thomas était trop fort ce soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Incorrigibles Knicks. C’est la troisième fois… ce mois-ci (!) que les Knicks s’inclinent après avoir compté 20 points d’avance ou plus. Selon ESPN Stats & Info, il s’agit de la première équipe à réussir cet « exploit » en 25 saisons. Avant février, les hommes de Tom Thibodeau affichaient un parfait bilan de 9 victoires – 0 défaite dans de telles circonstances. Ils sont maintenant à égalité avec les Pacers pour le plus grand nombre de pertes d’avance de 20 points cette saison (trois chacun).

– La résilience des Nets. C’est évident qu’il en faut pour surmonter un tel écart. Sans Kyrie Irving, ni Kevin Durant ni Ben Simmons, tous les deux en civil sur le banc, les Nets ont fait dérailler le jeu de rêve des Knicks pour revenir progressivement dans la partie. Avant le festival Cam Thomas, un paquet de joueurs (James Johnson, Bruce Brown…) ont été impliqués dans ce « comeback », ce qui peut rassurer Steve Nash sur la qualité et la profondeur de son effectif.

TOPS/FLOPS

✅ Cam Thomas. Il s’est présenté à l’entame du quatrième quart-temps avec un mauvais 2/11 aux tirs et 5 points. Le rookie venait d’ailleurs de se faire bâcher près du cercle par Julius Randle puis Mitchell Robinson. Cela ne l’a pas empêché de continuer à attaquer le cercle puis de trouver sa zone de confort à cinq mètres avec des tirs après écran en tête de raquette. Inarrêtable, il a dû être trappé en fin de rencontre, ce qui a ouvert des espaces pour les autres (Aldridge et Curry). À moins de dix secondes de la fin, le rookie a rentré un « dagger » impressionnant à au moins huit mètres en « stepback ».

✅ Julius Randle. Septième match de suite à 28 points ou plus, et quatrième double-double consécutif, pour l’intérieur à qui on ne peut pas reprocher grand-chose sur ce match. Même s’il a clairement levé le pied après la pause (seulement 1/7 aux tirs dans le troisième quart-temps).

✅ Andre Drummond – LaMarcus Aldridge. Grosse activité aux rebonds pour les deux hommes. Le premier en a gobé davantage que le duo Robinson – Randle en ne jouant… que 23 minutes. Le second, qui s’est beaucoup battu sous le cercle, a été impérial à la finition en fin de rencontre.

✅ Immanuel Quickley. Meilleur joueur du banc des Knicks qui a apporté son coup de jus offensif habituel avec un minimum de déchets.

✅ Seth Curry. Meilleur shooteur de la partie avec son 6/9 derrière l’arc, l’arrière est monté en puissance tout au long de la partie. Il termine avec un impressionnant +27 au score lorsqu’il était en jeu. On aimerait parfois le voir shooter davantage.

TAJ GIBSON DUNKE DANS SON PANIER

Tout le monde a d’abord pensé qu’Andre Drummond, revenu en défense avec le sourire, avait signé une claquette autoritaire après son raté près du cercle. Mais le ralenti a permis de réaliser que c’est son adversaire, Taj Gibson, en voulant nettoyer le cercle, qui a dunké le cuir dans son propre panier !

LA SUITE

Knicks (25-34) : réception du Heat, le 25 février.

Nets (31-27) : réception des Wizards, la nuit prochaine.