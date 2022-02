Monte Morris crucifie les Warriors au buzzer !

Les Warriors avaient pourtant le match en main mais les Nuggets, malgré 19 ballons perdus et une adresse moyenne pendant trois quart-temps, avaient réussi à rester en embuscade grâce à leur MVP et à plusieurs rebonds offensifs. À -8 à trois minutes de la fin du match, c’est la décision de Mika Malone de tenter le « Hack-A-Looney » qui a donné une chance à son équipe, et ses joueurs ne l’ont pas laissé passer !

Malgré un Nikola Jokic qui profite de l’entrée de Nemanja Bjelica pour terminer le premier quart-temps avec 11 points et 8 rebonds, les Nuggets manquent d’intensité et l’impact immédiat de Jonathan Kuminga et de Jordan Poole en sortie de banc donne l’avantage aux Warriors (33-25). L’adresse de Bryn Forbes et du deuxième cinq de Denver limite la casse mais leurs 12 ballons perdus permettent aux Warriors de prendre le large. Il faut deux rebonds offensifs de suite de Jokic et Gordon pour garder Denver en embuscade (63-54).

Golden State continue de dominer les débats et prend même 16 longueurs d’avance. Alors qu’ils n’avaient perdu que trois ballons en première mi-temps, ils commettent cependant deux fois plus de bévues en troisième quart-temps, permettant à Nikola Jokic de ramener les Nuggets grâce à un 17-8 (86-78). La moisson de Denver au rebond offensif leur permet de revenir à -5 grâce à l’adresse de Bryn Forbes mais les Warriors gardent le contrôle. Mike Malone opte alors pour le « Hack-a-Looney » et son choix est payant. Le pivot des Dubs fait 2 sur 6 aux lancers francs et les Nuggets reviennent à -3 avec une minute à jouer (113-110).

Klay Thompson et Stephen Curry manquent alors l’occasion de tuer le match. Pire même, le rebond long sur le tir raté du meneur finit dans les mains de Monte Morris qui file vers un lay up tout cuit pour mettre Denver devant avec 16 seconds au chrono (114-113). Stephen Curry prend ses responsabilités en marquant un 2+1 mais laisse plus de cinq secondes à Nuggets. Nikola Jokic attaque alors Kevon Looney en un contre un et attend l’aide pour décaler Monte Morris qui ne tremble pas et offre la victoire à Denver au buzzer (117-116) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Changement de rotation pour Steve Kerr. Après trois derniers matchs décevants, notamment sur le plan défensif, Steve Kerr avait décidé de titulariser Gary Payton II à la place de Jonathan Kuminga. L’impact de Payton a été immédiat pour amener de l’énergie des deux côtés du terrain. Kuminga a lui pris place aux côtés de Jordan Poole dans le deuxième cinq et est rentré dans le match avec détermination, faisant tourner en bourrique le pauvre DeMarcus Cousins. Steve Kerr a également modifié la rotation de Klay Thompson, alternant son temps de jeu avec Stephen Curry après les premières minutes du match. L’expérience a été satisfaisante et il sera intéressant de voir si Steve Kerr décide de continuer sur cette voie au retour du All-Star Game.

– Un Joker grandeur nature dans la pioche des Nuggets. Alors que les Warriors comptaient six joueurs à neuf points ou plus en fin de troisième quart-temps, Nikola Jokic était lui bien trop esseulé. Certes, Bryn Forbes avait marqué 13 points en première mi-temps mais, derrière lui, c’était le néant. Le MVP en titre a cependant permis à son équipe de s’accrocher en faisant un chantier monumental au poste bas et au rebond. Dans son sillage, les Nuggets n’ont jamais perdu espoir et alors que leur pivot était sur le banc pour débuter le dernier quart temps, Bryn Forbes et Austin Rivers ont permis à Denver de rester au contact jusqu’au retour de leur leader.

– Le « Hack-A-Looney » fait basculer la fin de match. À -8 à trois minutes de la fin de match, et avec un Stephen Curry qui monte en régime, Mike Malone décide alors de faire faute sur Kevon Looney pour casser le rythme de Warriors et forcer l’adverse direct de Nikola Jokic à marquer ses lancers francs. Sur les rotules, le pivot des Dubs flanche. Il fait 2 sur 6 en l’espace de 90 secondes et l’avance des Warriors s’évapore, donnant une ultime chance aux Nuggets. La suite, vous la connaissez, Nikola Jokic et Monte Morris iront valider ce hold-up qui envoie les Warriors en vacances avec la gueule de bois !

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le pivot des Nuggets a tenu son équipe à bout de bras pendant tout le match, terminant avec un double-double monstrueux de 35 points et 17 rebonds, le tout agrémenté de 8 passes décisives.

✅ Bryn Forbes. Le shooteur continue de montrer pourquoi les Nuggets sont allés le chercher. Il a fait payé les prise sà deux de la défense de Golden State sur Nikola Jokic, marquant 20 points à 4 sur 7 de loin.

✅ Stephen Curry. La star des Warriors a joué juste, faisant d’abord jouer son équipe avant de choisir ses moments pour attaquer la défense de Denver, avec notamment un joli 9/12 à 2-points, même s’il a encore été maladroit de loin (1/7 à 3-points). Il a fini avec 25 points et 6 passes.

✅ Jordan Poole. En dedans depuis quelques matchs, Jordan Poole a retrouvé de l’efficacité cette nuit, marquant 15 points et délivrant 5 passes décisives en sortie de banc.

✅ Gary Payton II. Titulaire cette nuit, il a amené une énergie folle et a été omniprésent en défense, avec 6 interceptions !

⛔ Kevon Looney. Seul vrai pivot de l’effectif des Warriors, Kevon Looney a eu la lourde de tache de défendre Nikola Jokic tout le match. Malgré la ligne de stat du Serbe, il n’a pas démérité mais son 2 sur 6 aux lancers francs en dernier quart-temps a déclenché la descente aux enfers de Golden State.

LA SUITE

Golden State (42-17) – Denver (33-25) : c’était le dernier match avant le All-Star Game pour les deux équipes. On les retrouvera le 24 février à l’extérieur face à Portland et Sacramento