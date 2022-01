Stats & Highlights | Les Pacers se paient le Jazz, le duel des cancres pour les Pistons

Rudy Gobert n’est pas là en ce moment à Utah, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça se voit. Pour la seconde fois de suite, le Jazz perd et encaisse plus de 122 points. Là, ce sont les Pacers d’un grand Domantas Sabonis qui en profitent.

De leur côté, les Pistons confirment que le passage en 2022 a fait du bien, avec une nouvelle victoire contre Orlando. Le Magic, lui, est bien la pire équipe de la ligue cette saison, avec huit défaites de suite désormais.

Detroit – Orlando : 97-92

Il fallait bien un vainqueur dans ce duel entre les deux pires équipes de la ligue. Les Pistons ont fait la différence en dernier quart-temps, avec Trey Lyles notamment. Ce dernier a inscrit 8 points en moins de trois minutes pour lancer Detroit.

Orlando a répondu, avec Gary Harris et Terrence Ross. Mais les hommes de Dwane Casey ont le dernier mot, grâce à un dunk de Hamidou Diallo et après un dernier shoot manqué de Ross. Huitième défaite de suite pour les Floridiens.

Pistons / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 36 7/16 2/4 0/0 2 4 6 3 0 0 0 0 -1 16 16 I. Stewart 20 3/5 0/1 0/1 0 8 8 1 2 0 2 2 +4 6 12 C. Cunningham 32 3/14 0/5 6/8 1 2 3 5 4 1 2 0 +1 12 6 K. Hayes 24 2/4 1/3 0/0 0 1 1 3 2 1 2 0 -2 5 6 H. Diallo 29 8/17 1/4 0/0 1 5 6 0 4 3 0 1 +6 17 18 T. Lyles 28 7/10 1/2 1/2 2 11 13 2 2 1 2 2 +1 16 28 C. Joseph 24 2/4 1/3 3/3 0 5 5 5 3 0 1 0 +8 8 15 S. Lee 18 2/5 2/4 0/0 1 1 2 3 1 1 1 1 +1 6 9 R. McGruder 12 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +6 0 -1 J. Jackson 18 4/10 2/6 1/2 0 4 4 1 2 0 2 0 +1 11 7 Total 38/87 10/33 11/16 7 42 49 23 21 7 12 6 97 Magic / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Gillespie 14 1/3 0/1 0/1 2 0 2 2 0 0 0 1 +2 2 4 F. Wagner 28 4/10 1/3 0/0 0 3 3 2 1 0 2 1 -8 9 7 M. Bamba 29 2/7 1/4 0/0 3 4 7 2 2 0 0 4 +1 5 13 C. Anthony 36 5/18 3/12 6/8 1 7 8 6 3 2 1 0 +5 19 19 G. Harris 34 8/17 6/12 6/6 0 6 6 2 2 1 4 0 +7 28 24 C. Okeke 26 1/8 1/6 0/0 1 9 10 3 1 0 0 0 -3 3 9 A. Schofield 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -4 0 -1 M. Wagner 12 3/5 0/1 2/2 0 0 0 1 4 1 2 1 -4 8 7 T. Frazier 10 0/2 0/1 0/0 0 0 0 3 2 0 0 0 -9 0 1 R.J. Hampton 16 2/5 1/2 0/0 0 2 2 2 1 2 1 1 -13 5 8 T. Ross 31 3/10 1/4 6/6 1 4 5 2 3 0 1 1 +1 13 13 Total 29/86 14/46 20/23 8 36 44 25 20 6 12 9 92

Indiana – Utah : 125-113

Après six défaites de suite, les Pacers retrouvent enfin la victoire et pas contre n’importe qui : face à un Jazz orphelin de Rudy Gobert. Indiana a réalisé une grosse première mi-temps au shoot, avant de voir Utah passer un 12-0 en troisième quart-temps.

En dernier quart-temps, Justin Holiday est à l’origine d’un 8-0 avec deux paniers primés de suite et les Pacers gardent leur écart jusqu’à la fin. Domantas Sabonis avec 42 points (record en carrière) et Lance Stephenson avec ses 14 passes décisives ont été capitaux dans ce succès.