Les Grizzlies font le grand huit sur le parquet des Clippers

Rien n’arrête les Grizzlies qui en sont désormais à huit victoires de rang après leur succès sur le parquet des Clippers. Pas même les absences de Ja Morant, ni la blessure de Dillon Brooks ou le départ réussi des locaux.

Les Clippers avaient en effet réussi à partir très fort en misant sur leur adresse extérieure, alimentée par Reggie Jackson, Marcus Morris et Nicolas Batum (32-20). Pas de quoi secouer les Grizzlies pour autant qui, même privés de Dillon Brooks en cours de route, ont su inverser la tendance. Avec un 11-0 aligné par le trio Melton-Bane-Jackson Jr. pour repasser devant (44-45), et un tandem Jones-Clarke bouillant pour porter l’écart à +10 en faveur de Memphis (56-66).

Les Grizzlies ont ensuite enclenché la vitesse supérieure en s’appuyant sur un Desmond Bane en feu. L’arrière a aligné un 8-0 à lui seul avant de servir Ziaire Williams à 3-points pour porter la marque à 77-62. Le dernier effort des coéquipiers de Marcus Morris a été balayé par un 3-points au buzzer du troisième quart-temps signé Killian Tillie (84-94), un gros dunk de Ziaire Williams et un nouveau drive de Desmond Bane (84-99).

Jaren Jackson Jr. a fini le boulot avec un 3-points et un dunk suivi d’un service pour le 3-points de Killian Tillie afin de permettre à Memphis de filer vers une huitième victoire consécutive (108-123).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Grizzlies fidèles à leur identité. Dans un duel entre deux équipes handicapées par l’absence des leurs joueurs majeurs, les Grizzlies ont fait la différence en jouant avec un niveau d’intensité et d’agressivité bien supérieur à celui des Clippers. Même sans Ja Morant ni Steven Adams, Memphis a pu compter sur d’autres guerriers comme Jaren Jackson Jr et Desmond Bane. La performance de Brandon Clarke (18 points, 14 rebonds) est sans doute le plus beau symbole de cette domination dans l’agressivité.

– La vilaine blessure de Dillon Brooks. L’ailier canadien est sorti accompagné par deux coéquipiers en première mi-temps, direction le vestiaire après s’être fait la cheville gauche en angle droit au moment de tenter un double-pas. Un coup dur de plus qui n’a pas empêché les Grizzlies de revenir et de s’imposer, alors que Ja Morant, Steven Adams, Kyle Anderson et Xavier Tillman manquaient à l’appel.

TOPS/FLOPS

✅ Jared Jackson Jr. Le « go-to-guy » attitré de Memphis en l’absence de Ja Morant puis de Dillon Brooks. L’intérieur s’est plutôt bien acquitté de sa tâche, en scorant 17 de ses 26 points avant la pause puis en marquant la rencontre de son empreinte par sa défense et ses 5 contres. Son 3-points puis son gros dunk pour placer les Grizzlies à +22 à 7 minutes de la fin à mis un terme aux débats.

✅ Desmond Bane. Ce n’est plus une surprise, Desmond Bane a démontré depuis le début de saison qu’il savait saisir les opportunités et répondre présent comme ce soir. Auteur de 23 points, 7 rebonds et 4 passes décisives, il a bonifié sa prestation par son passage remarqué en troisième quart-temps, lorsqu’il a enchaîné un 3-points, un drive de folie et un nouveau missile en transition derrière l’arc avant de décaler Ziaire Williams à 3-points. Les Clippers ne s’en sont jamais remis.

✅ Brandon Clarke. Un concentré d’explosivité qui a éclaté au visage des Clippers, incapables d’arrêter l’ailier-fort des Grizzlies. À chacun de ses passages, notamment en fin de deuxième quart-temps, Brandon Clarke a surclassé la concurrence par son agressivité près du cercle. Il a terminé à fond jusqu’au bout avec un dernier dunk avec la faute pour conclure une grosse prestation de sa part, à 18 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres en 28 minutes.

⛔ Reggie Jackson. Le meneur avait pourtant bien débuté avec de l’adresse extérieure, avant de rapidement plonger. Non seulement maladroit au tir (5/15, 18 points), il s’est distingué en ne distribuant aucune passe décisive en 26 minutes et en terminant la partie avec le pire +/- des Clippers derrière Terance Mann : -24.

LA SUITE

LA Clippers (19-21) : les Californiens ont droit à un « back-to-back » face à Atlanta ce dimanche, toujours à la maison

Memphis (27-14) : les Grizzlies enchaînent eux-aussi ce dimanche à Los Angeles, où ils affronteront les Lakers