Revanchards, Jaylen Brown et les Celtics giflent les Knicks

Malgré l’absence d’Evan Fournier, touché à la cuisse, les Knicks débutent la rencontre pied au plancher en attaque. Le remplaçant du Français dans le cinq majeur, Immanuel Quickley, torpille les Celtics sans vergogne (3/3 derrière l’arc), bien imité par un RJ Barrett (3/5) toujours chaud depuis son « game-winner » quelques heures plus tôt. Les Celtics peuvent compter sur un solide Jayson Tatum, auteur de 9 points, pour limiter la casse dans le premier quart-temps (26-21).

Le « momentum » bascule par la suite : les Knicks déraillent (16 points à 6/18 collectivement), pendant que l’inverse se produit pour les Celtics (23 points à 10/21).

Julius Randle livre une jolie première mi-temps « all-around » : 7 points, 7 rebonds et 4 passes (mais… 5 ballons perdus !). À la pause, les Celtics sont devant d’une courte tête, sans vraiment convaincre (44-42).

En deuxième mi-temps, les Celtics passent la vitesse supérieure et collent un 11-2 d’entrée aux Knicks, toujours aussi amorphes en attaque. Seul Quickley surnage, pendant que Randle et Barrett alternent le bon et le moins bon. Côté C’s, Jayson Tatum et Jaylen Brown montent en puissance, Marcus Smart est dans tous les bons coups, surtout défensifs, et voilà les locaux très confortablement aux commandes à la fin du troisième quart-temps (76-60).

Le dernier acte est un long, très long « garbage time » pour tout le monde dans la salle. Les Knicks n’y croient plus et n’ont de toute façon pas les armes pour espérer le moindre exploit. Les Celtics giflent leurs adversaires du soir sans forcer et se vengent de la cruelle défaite subie 48 heures plus tôt.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’absence d’Evan Fournier. Après avoir collé 105 points en trois matches aux Celtics cette saison, le Français a manqué le dernier rendez-vous face à son ancienne formation. La faute à une alerte à la cuisse.

Les Knicks n’ont existé qu’un quart-temps. Le premier, durant lequel ils ont inscrit 26 points à 50% aux tirs, dont un joli 6/12 derrière l’arc. Les trois autres quart-temps ? 16 points à 33%, 18 points à 38%, puis 15 points à… 27% ! Une catastrophe durant 36 minutes qui a facilité la tâche des Celtics, qui n’ont même pas eu à forcer.

Le banc des Celtics souverain. 33 points inscrits par les remplaçants de Boston, contre… 6 pour ceux de New York. Sur le plan offensif, la soirée a été cauchemardesque en tous points pour la troupe de Tom Thibodeau.

TOPS/FLOPS

✅ Immanuel Quickley. Le seul rayon de soleil de la soirée des Knicks. Propulsé dans le cinq majeur en l’absence d’Evan Fournier, l’ancien « combo-guard » de Kentucky a compilé 18 points (à 7/11) et 4 passes. Pas aidé par l’incapacité de ses coéquipiers (outre RJ Barrett) à trouver le chemin du cercle, il s’est éclaté balle en main, à naviguer entre les écrans. Assurément le grand gagnant de cette bien triste soirée collective.

✅ Jaylen Brown et Jayson Tatum. Un triple-double pour le premier (22 points, 11 rebonds, 11 passes), 19 points en 29 minutes pour le second. Le duo des « Jay’s » a fait la misère aux Knicks en seulement trois quart-temps. Ça se passe de commentaires tant c’est net et précis.

⛔️ Les Knicks en attaque. 75 points inscrits à 37% aux tirs, en plus de 12 ballons perdus. Les Knicks ont livré une des plus mauvaises performances offensives de la saison toutes équipes confondues, alors que le premier quart-temps était très prometteur. Mais la suite a été un véritable désastre, certes nuancé par les absences des deux recrues, titulaires, Kemba Walker et Evan Fournier. De quoi inquiéter quand même…

LA SUITE

Boston (19-21) : réception des Pacers, lundi soir.

New York (19-21) : retour à la maison lundi pour la réception des Spurs.