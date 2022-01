Le collectif des Hornets résiste à Giannis Antetokounmpo (43 points)

Après leur victoire autoritaire de la veille chez les Nets, les Bucks n’ont pas connu une soirée aussi faste et heureuse cette nuit, sur le parquet des Hornets. Où ils rejoueront d’ailleurs dès lundi.

Dominés assez logiquement (114-106) par une équipe de Charlotte emmenée par quatre joueurs à minimum 15 points marqués, et qui est montée en puissance au fil de la rencontre, les champions en titre avaient pourtant pris le meilleur départ, comptant une dizaine de points d’avance après neuf minutes.

Sauf que les coéquipiers de Terry Rozier (28 points) et LaMelo Ball (19 points, 9 rebonds, 8 passes) ont ensuite profité du trou d’air terrible de Milwaukee, à cheval sur les premier et deuxième quarts-temps, pour se remettre dans le droit chemin et peu à peu imposer leur domination sur la partie.

Domination que Giannis Antetokounmpo (43 points, 12 rebonds), Khris Middleton (27 points, 10 rebonds, 9 passes) et Bobby Portis (19 points, 13 rebonds) n’ont finalement pas su contester. Même s’ils ont donné quelques frayeurs aux hommes de James Borrego dans les derniers instants du match, en revenant jusqu’à -4.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le trou d’air de Milwaukee. En tête 27-16 après un peu moins de neuf minutes, les Bucks ont ensuite perdu pied, subissant un terrible « run » de 22-4, entre les premier et deuxième quarts-temps. Sur huit minutes, avec Khris Middleton puis Giannis Antetokounmpo entourés de leurs « role players », les champions en titre ont tout simplement coulé, ratant 14 de leurs 15 tentatives de shoot ! Et ne retrouvant des couleurs que lorsque Middleton est revenu aux affaires, à la place d’Antetokounmpo. Mais ce trou d’air collectif a changé le cours de la rencontre, alors que les remplaçants des Hornets enfonçaient les joueurs du Wisconsin.

— Un troisième quart-temps explosif pour Charlotte. Boostés par leur fameux « run » de 22-4, les Hornets ont continué sur leur lancée après la pause, remportant le troisième acte 42 à 34 ! Intenables, de près mais surtout de loin, les coéquipiers de Terry Rozier, tout bonnement incandescent (15 points, 6/8 aux tirs et 3/4 à 3-points !), n’ont cessé de repousser les tentatives de retour des champions en titre, instiguées par un Giannis Antetokounmpo agressif (14 points, à 7/7 aux lancers). Mieux encore : LaMelo Ball et les siens se sont permis de gâter leur public, avec des « alley-oops » retentissants en contre-attaque ! Un vrai régal, donc.

LES TOPS/FLOPS

✅ Le « Big Three » de Milwaukee. Comme face aux Nets, vendredi soir, les Bucks ont pu s’appuyer sur les très bons matchs de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Bobby Portis. À tour de rôle, les trois joueurs ont alimenté le scoring de leur équipe, avec l’omniprésent Middleton qui s’est d’abord mis en évidence, pour maintenir Milwaukee dans le match en première mi-temps. Puis ce sont Portis et surtout Antetokounmpo qui ont pris le relais, dans la peinture, à 3-points et avant tout aux lancers-francs. Inarrêtable et libéré après la pause, le « Greek Freak » a carrément compilé… 35 points et 8 rebonds, en seconde période !

✅ Le collectif de Charlotte. Entre Terry Rozier, Miles Bridges, LaMelo Ball et Kelly Oubre Jr, les attaquants des Hornets ont fait tourner en bourrique la défense des Bucks, incapable de se concentrer sur un seul joueur car, en face, le danger provenait de partout et de n’importe où. Ajoutez-y les bonnes minutes de Jalen McDaniels et Cody Martin, ainsi qu’un bon passage d’un Gordon Hayward pourtant maladroit, et vous obtenez-là une solide prestation collective offerte par les hommes de James Borrego. Tout le contraire de Milwaukee.

⛔️ Les problèmes de fautes de Charlotte. Si Giannis Antetokounmpo a pu tenter la bagatelle de 18 lancers-francs (pour 16 réussites !) cette nuit, on se doute évidemment que les joueurs des Hornets ont accumulé les fautes. Notamment P.J. Washington (6), Mason Plumlee (5) et LaMelo Ball (5), qui ont été contraints de jongler toute la soirée avec la menace de l’exclusion au-dessus de la tête. Heureusement pour Charlotte, ces problèmes de fautes n’ont pas eu de répercussions sur le résultat du match.

⛔️ Les « role players » de Milwaukee. Derrière le trio Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton – Bobby Portis, et toujours sans Jrue Holiday, les Bucks n’ont malheureusement pas pu compter sur des performances abouties de leurs seconds couteaux. Les remplaçants des champions en titre n’ont ainsi apporté que 5 petits points, tandis que, dans le cinq, Jordan Nwora a arrosé au shoot (1/11, dont 1/6 à 3-points…) et que Wes Matthews a totalement disparu après sa première mi-temps intéressante. Et contre un collectif aussi fourni que celui des Hornets, se déchirer à ce point est forcément préjudiciable.

SOIRÉE DE RÊVE POUR UN FAN

Comme il est de coutume à chaque match (ou presque), une personne du public a eu la possibilité de tenter un shoot du milieu de terrain, afin de remporter un joli chèque en cas de réussite. Et c’est ce qui est justement arrivé à Melvin, cette nuit, désormais heureux titulaire d’un chèque de 7 500 dollars, après qu’il ait inscrit son panier (très) longue-distance.

Cerise sur le gâteau : ce fan des Hornets a vu son équipe dominer, avec la manière, les champions en titre !

💰 #NBA75 | Soirée parfaite pour ce fan des Hornets : victoire de son équipe + chèque de 7 500 dollars ! Facile, du milieu de terrain. 🎥 via @BleacherReport.pic.twitter.com/y0kkq793Hj — Basket USA (@basketusa) January 9, 2022

MASON PLUMLEE A TERMINÉ EN SANG

Il restait deux minutes à jouer dans le dernier quart-temps quand, à la lutte au rebond avec Giannis Antetokounmpo, Mason Plumlee s’est pris un coup de coude du « Greek Freak » dans la tête, qui lui a immédiatement provoqué un saignement.

Des images toujours impressionnantes et qui démontrent à quel point le pivot des Hornets a donné de sa personne, pour essayer de ralentir le double MVP.

😰 #NBA75 | Un coup de coude de Giannis Antetokounmpo au rebond et Mason Plumlee termine en sang ! 📸 via @ESPN. pic.twitter.com/TkW58o0xaW — Basket USA (@basketusa) January 9, 2022

LA SUITE

Charlotte (21-19) : réception, toujours de Milwaukee, dans la nuit de lundi à mardi (01h00). Pour la passe de deux ?

Milwaukee (26-16) : déplacement, toujours à Charlotte, dans la nuit de lundi à mardi (01h00). Pour la revanche ?