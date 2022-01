Tyler Herro et Duncan Robinson se déchaînent sur les Suns !

Jimmy Butler de retour à l’infirmerie, on ne donnait pas cher de la peau du Heat. D’autant que Phoenix, nouveau leader de la NBA, retrouvait Deandre Ayton, Jae Crowder et JaVale McGee. Et pourtant, le miracle a eu lieu, et de quelle manière ! Miami s’impose de 23 points (123-100) sur le parquet des Suns, avec un festival à 3-points : 22 sur 44.

Alors que Phoenix avait rapidement pris les devants grâce au duo Bridges-Booker en premier quart-temps, le Heat va complètement renverser le cours du match à l’entrée des remplaçants, Tyler Herro et Duncan Robinson.

C’est d’abord un 10-0 pour prendre les commandes (21-16), puis un autre 10-0 pour creuser l’écart (51-38). Sous les panneaux, au rebond offensif comme à la passe, Omer Yurtseven est épatant, et son duo avec PJ Tucker cause de gros soucis aux Suns. De frustration, Ayton fait une grosse faute sur Herro qui met ses trois lancers. A la pause, Miami compte 21 points d’avance avec un record de franchise en poche : 15 3-points sur une mi-temps !

Au retour des vestiaires, Mikal Bridges réveille ses coéquipiers, et oblige Erik Spoelstra à passer en zone. Résultat : le Heat maîtrise plutôt bien sa vingtaine de points d’avance. Même quand Phoenix signe un 16-2 à cheval sur les 3e et 4e quart-temps, Miami ne panique pas, et c’est Duncan Robinson, à coups de 3-points, qui redonne 20 points d’avance (107-87). Tyler Herro l’imite et c’est finalement Kyle Lowry qui assomme définitivement Phoenix, obligeant les deux coaches à lancer le « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le choix tactique d’Erik Spoelstra. Malgré l’absence de Jimmy Butler, le coach du Heat avait décidé de laisser Tyler Herro et Duncan Robinson sur le banc. Résultat : un début de match très solide défensivement de Miami, et les deux ont puni les remplaçants des Suns à leur entrée en jeu.

Des retours ratés. Deandre Ayton, JaVale McGee et Jae Crowder effectuaient leur grand retour, et on a bien vu qu’ils manquaient de rythme. Monty Williams avait titularisé le duo Crowder-Ayton, et peut-être aurait-il les faire reprendre en douceur. Tous les trois ont été dominés dans l’agressivité.

Un concours à 3-points. Dès le début de match, on a senti qu’on allait assister à un concours de loin. Les six premiers paniers du match sont des 3-points, et c’est Phoenix qui avait pris le meilleur départ. Mais les Suns manquaient d’armes alors que le Heat a pu compter sur Tucker, Strus, et bien sûr Herro et Robinson pour continuer pendant tout le match. À l’arrivée, le Heat égale un record de franchise avec 22 paniers à 3-points. C’est la 3e fois en un mois qu’ils égalent ce record.

TOPS/FLOPS

✅ Omer Yurtseven. Proche du triple-double, le Turc signe un 11e match de suite à 10 rebonds et plus. En janvier, il n’a jamais pris moins de 16 rebonds, et son entente avec Kyle Lowry est très prometteuse. Les deux se comprennent parfaitement, et Deandre Ayton a été en grande difficulté.

✅ Le duo Herro-Robinson. C’est Robinson qui a été le premier à frapper, et c’est Herro qui a mis la deuxième lame. Leur complémentarité était évidente puisque le premier a frappé de loin, tandis que le second n’a jamais cessé d’agresser la défense. À la pause, ils avaient déjà combiné 35 points sur les 71 du Heat. Phoenix ne manque pas de bons défenseurs, mais l’équipe n’a jamais trouvé de solution face à cette alternance.

⛔ Chris Paul. Auteur d’un triple-double face aux Clippers, le meneur des Suns a souffert de l’intensité de Kyle Lowry. Leur duel est un classique, et c’est physiquement que le meneur du Heat a pris le dessus.

LA SUITE

Phoenix (30-9) : les Suns débutent mardi du côté de Toronto un « road-trip » de cinq matches.

Miami (25-15) : le Heat termine son road-trip de sept matches par un déplacement mercredi à Atlanta.