Stats & Highlights | Malgré les absents, Miami et Milwaukee assurent, Washington s’enfonce

Les Bucks étaient privés de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, mais les Pacers n’ont pas su en profiter. Même chose pour Miami, qui évoluait sans ses meilleurs marqueurs, mais repart de Philadelphie avec une victoire au compteur.

Les Hawks ont vécu une soirée tranquille face à Orlando, quand les Wizards inquiètent de plus en plus. Bradley Beal et sa bande sont sur trois défaites de rang et six sur les sept derniers matches…

Orlando – Atlanta : 99-111

Aucun problème pour les Hawks pour se détacher du Magic, qui lui continue d’enchaîner les revers avec 12 défaites en 13 matches… Déjà dominants en premier quart-temps, ils ont fait la différence en deuxième.

Seul bémol dans cette soirée tranquille pour Atlanta : la petite alerte au cou de Trae Young. Le meneur a pris un coup de coude dans le visage et quitté ses coéquipiers en troisième quart-temps. En dernier quart-temps, il est revenu sur les parquets, même si la rencontre était pliée.

Magic / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 32 2/10 2/7 2/2 2 2 4 2 1 1 4 1 -6 8 4 F. Wagner 34 5/14 0/3 0/0 2 4 6 2 4 2 2 0 -17 10 9 W. Carter Jr. 30 4/10 1/4 0/0 4 11 15 3 3 0 1 0 -15 9 20 C. Anthony 34 3/14 0/5 1/1 1 4 5 5 2 0 4 0 -17 7 2 R.J. Hampton 27 4/9 3/4 4/5 0 0 0 4 2 0 0 0 -6 15 13 I. Brazdeikis 13 1/3 0/1 4/4 0 1 1 0 1 0 0 0 +7 6 5 R. Lopez 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -6 0 1 M. Wagner 18 6/9 3/4 4/4 2 4 6 1 1 0 1 0 +3 19 22 T. Ross 32 7/17 0/5 4/5 1 6 7 8 1 1 4 1 -8 18 20 M. Mulder 14 3/4 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +5 7 7 Total 35/90 10/35 19/21 12 34 46 25 17 4 16 2 99 Hawks / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 36 8/14 2/4 3/3 1 9 10 2 3 0 1 0 +23 21 26 C. Capela 27 3/7 0/0 1/1 2 9 11 4 2 1 0 2 +21 7 21 T. Young 30 11/22 1/8 5/5 1 3 4 4 1 2 1 0 +15 28 26 T. Luwawu-Cabarrot 20 3/4 1/2 0/0 1 1 2 1 1 1 1 0 +5 7 9 K. Huerter 26 3/9 0/4 1/1 1 2 3 5 2 1 1 1 +20 7 10 D. Gallinari 24 3/6 2/4 2/2 0 3 3 3 0 1 2 0 +2 10 12 C. Reddish 26 5/9 3/6 0/0 0 3 3 1 0 1 0 0 -2 13 14 G. Dieng 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 4 1 1 0 -13 0 0 S. Cooper 3 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -9 2 0 L. Williams 18 5/11 2/2 2/2 0 2 2 0 1 2 3 0 +2 14 9 D. Wright 24 0/1 0/1 2/2 0 2 2 5 1 1 2 2 -4 2 9 Total 42/85 11/31 16/16 6 34 40 25 16 11 13 5 111

Philadelphie – Miami : 96-101

Malgré l’absence de ses trois meilleurs marqueurs (Jimmy Butler, Tyler Herro, Bam Adebayo) et seulement dix joueurs disponibles pour jouer, le Heat a réussi à repartir de Philadelphie avec une victoire.

Grâce notamment à une meilleure entame de match, et 19 points d’avance en première mi-temps. Petit à petit, avec l’impact d’un Tyrese Maxey notamment, les Sixers reviennent et égalisent même à 90 secondes de la fin. Gabe Vincent frappe alors à 3-pts et Joel Embiid ne peut répondre.

76ers / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 36 9/18 3/7 3/4 0 5 5 4 1 0 3 0 -10 24 20 J. Embiid 37 5/13 1/5 6/6 1 13 14 5 1 1 1 1 +9 17 29 T. Maxey 41 11/15 2/5 3/3 0 3 3 5 3 0 2 1 +3 27 30 S. Curry 33 3/7 1/4 0/1 0 2 2 4 4 0 1 1 +1 7 8 M. Thybulle 14 0/5 0/3 0/0 0 0 0 1 3 1 1 2 -23 0 -2 D. Green 28 3/8 3/8 0/0 2 4 6 2 3 5 1 0 +13 9 16 P. Reed 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -2 A. Drummond 11 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 2 1 0 0 -12 0 5 S. Milton 22 2/7 0/1 2/3 0 0 0 5 2 1 1 0 +7 6 5 I. Joe 11 2/4 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 +4 6 4 Total 35/79 12/37 14/17 4 31 35 26 19 9 11 5 96 Heat / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 37 5/10 2/3 0/0 1 3 4 1 2 1 3 1 -6 12 11 D. Dedmon 32 5/8 0/1 0/0 2 12 14 5 3 2 0 0 +14 10 28 K. Lowry 39 4/12 3/9 3/4 0 6 6 5 0 0 6 0 +5 14 10 G. Vincent 35 8/16 7/12 3/5 1 1 2 3 3 0 5 1 +21 26 17 D. Robinson 39 6/16 4/11 5/5 3 5 8 3 4 1 0 0 +9 21 23 K. Okpala 15 2/3 0/1 0/0 0 2 2 2 3 0 0 1 +3 4 8 O. Yurtseven 12 2/3 0/0 1/2 2 1 3 4 0 1 1 0 -3 5 10 M. Strus 23 3/9 2/7 1/1 0 3 3 2 1 0 1 0 -16 9 7 M. Garrett 8 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 -4 0 1 Total 35/78 18/44 13/17 9 35 44 25 18 5 16 3 101

Milwaukee – Indiana : 114-99

Pas de Giannis Antetokounmpo ni de Khris Middleton : pas de problèmes pour les Bucks. Les champions en titre ont pu compter sur un excellent Jrue Holiday (26 points et 14 passes) pour faire plier les Pacers.

Les deux équipes sont à égalité après trois quart-temps et dans ce dernier acte, Milwaukee passe un énorme 21-0, avec huit points de Pat Connaughton et de Jordan Nwora, qui tue Indiana.

Bucks / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Nwora 27 7/15 1/5 0/0 0 6 6 1 0 3 1 1 +21 15 17 B. Portis 28 8/16 2/3 2/2 3 6 9 3 1 1 0 0 +5 20 25 J. Holiday 33 12/18 1/2 1/4 2 2 4 14 1 1 2 0 +19 26 34 P. Connaughton 31 7/9 4/5 2/2 0 2 2 0 2 0 0 0 +19 20 20 G. Allen 30 2/13 1/6 1/1 0 4 4 1 1 1 1 1 +10 6 1 S. Mamukelashvili 16 1/4 1/2 0/0 2 2 4 1 1 1 0 0 -9 3 6 T. Antetokounmpo 21 0/3 0/0 2/2 1 3 4 2 3 2 0 1 +14 2 8 G. Hill 21 2/5 1/3 4/4 1 1 2 3 0 0 4 0 +7 9 7 R. Hood 20 3/5 2/2 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 -6 8 9 J. Smart 13 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 5 6 Total 44/90 14/29 12/15 10 28 38 25 11 10 8 3 114 Pacers / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 35 6/10 0/2 4/4 6 8 14 5 1 1 5 0 -20 16 27 M. Turner 30 5/12 1/5 2/2 1 4 5 3 1 2 3 5 -8 13 18 M. Brogdon 30 4/10 3/6 1/2 0 5 5 5 3 0 2 0 -13 12 13 C. LeVert 32 6/13 2/5 2/2 0 0 0 4 2 1 2 0 -18 16 12 C. Duarte 26 4/9 2/7 0/0 0 3 3 0 1 0 2 1 -14 10 7 I. Jackson 3 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 +5 2 3 J. Holiday 20 2/5 1/3 0/0 0 2 2 2 2 1 0 0 -4 5 7 O. Brissett 23 4/9 0/4 0/0 1 4 5 0 0 1 2 0 -5 8 7 B. Wanamaker 17 2/5 0/2 1/1 1 3 4 5 4 0 1 0 +4 5 10 J. Lamb 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 3 2 K. Martin 21 4/6 1/2 0/0 1 4 5 0 2 0 1 0 -7 9 11 Total 39/83 11/38 10/11 11 34 45 24 16 6 18 6 99

Sacramento – Washington : 119-105

Bradley Beal avait parfaitement lancé les Wizards dans cette partie. Jusqu’à la fin du troisième quart-temps, tout allait bien pour Washington, avec une avance de 12 points. C’est alors que la machine s’est enrayée et que les Kings, pourtant privés de plusieurs joueurs et de leur coach (protocole sanitaire), ont trouvé des solutions.

Harrison Barnes inscrit 10 points de suite (15 en dernier quart-temps) et Sacramento renverse la partie avec un 42-16 pour l’emporter. Fin de série pour les Californiens, qui restaient sur trois défaites de suite.