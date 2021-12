La fin de match de l’année pour les Pelicans et le Thunder !

Ne cherchez plus la fin de match la plus folle de cette année 2021 ! Les Pelicans et le Thunder avaient gardé le meilleur pour la fin avec une séquence qu’on va revoir en boucle, encore et encore !

A deux secondes de la fin, Shai Gilgeous-Alexander pensait envoyer tout le monde en prolongation sur un 3-points venu d’ailleurs, à 9 mètres et en déséquilibre. Mais sur la remise en jeu, Devonte’ Graham balance une prière et il fait mouche avec un tir depuis son camp !!! La salle est climatisée, et les Pelicans s’imposent 113-110.

Avant cette fin de match incroyable, c’est Brandon Ingram qui avait été le premier à frapper pour donner l’avantage aux Pelicans (106-102). Il reste deux minutes à jouer, et pendant 90 secondes, les tirs ratés s’enchaînent… Jusqu’à ce que SGA plante un 3-points pour ramener le Thunder à -1 (106-105). Derrière, Ingram lui répond encore à la limite des 24 secondes, et New Orleans mène de 3-points à 7 secondes de la fin.

Pour éviter tout tir à 3-points, les Pelicans font faute, et ils envoient Gilgeous-Alexander sur la ligne (108-107). Il reste cinq secondes à jouer. Même stratégie chez le Thunder, et Ingram met ses deux lancers (110-107). Il reste alors quatre secondes à jouer, et vous connaissez la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pelicans voulaient faire faute. Willie Green avait demandé à ses joueurs de faire à nouveau faute sur Shai Gilgeous-Alexander pour l’envoyer sur la ligne, et éviter tout tir à 3-points. C’est pour cette raison que le tir de SGA est improbable, et les arbitres ont laissé jouer malgré le contact de Kenrich Williams.

– La première prière exaucée de Graham. En carrière, Devonte’ Graham avait déjà tenté 10 tirs au buzzer. C’est la première fois qu’il fait mouche, et c’est pour le panier de l’année ! Selon les statistiques de la NBA, c’est le plus long buzzer-beater de la gagne depuis 25 ans, et Graham confiera que son tir ne doit rien au hasard puisque c’est un système de jeu appelé « vegas » travaillé à l’entraînement.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. Il a tenu son équipe à bout de bras dans le dernier quart-temps et le « money time ». Le dernier tir n’est pas pour lui, mais il s’est comporté en leader, et heureusement qu’il est là cette saison…

✅ Devonte’ Graham. Ce n’est pas un meneur de jeu, mais au-delà de son panier de la gagne, il a fait très mal au Thunder par son agressivité et son adresse extérieure. Il joue de plus en plus pour les autres, et c’est un bon signe pour les Pelicans. On notera qu’il inscrit tous ses points à 3-points.

⛔ Derrick Favors. Le Thunder enchaîne les défaites cette saison, et le gros pont faible se situe sous les panneaux. Derrick Favors s’est fait laminer par Jonas Valanciunas. Il n’y a personne à OKC capable de peser près du cercle, et tout le jeu repose sur le talent des joueurs extérieurs comme Gilgeous-Alexander et Josh Giddey.

LA SUITE

OKC (8-19) : réception samedi soir des Clippers.

New Orleans (9-21) : retour à la maison pour accueillir les Bucks samedi.