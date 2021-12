Gordon Hayward pulvérise les Spurs

Le carton de Gordon Hayward se dessine dès le premier quart-temps puisqu’il inscrit 16 points à 83% aux tirs. Dans son sillage, c’est toute son équipe qui survole les débats (69% aux tirs) et boucle les douze premières minutes largement en tête (46-31). Un début de match pas idéal pour les Spurs sur leur parquet, et le deuxième quart-temps n’est guère plus rassurant. Malgré cinq joueurs à 7 points marqués ou plus, et une réussite aux tirs honorables (47%), les hommes de Coach Pop’ accusent un retard de 16 points à la mi-temps (73-57). La faute à une défense trop passive, qui laisse les Hornets tirer à 60%.

Au retour de la pause, c’est le drame. Les Spurs coulent, plombés par une défense toujours aux abonnés absents, mais surtout par un Gordon Hayward sur un nuage. L’ailier, qui pointait à 22 points à la mi-temps, ajoute 19 unités supplémentaires, à 89% de réussite aux tirs, et porte son total à 41 points ! En relais, Miles Bridges et Cody Martin font le boulot et l’écart explose : 110-82 après 36 minutes.

Le dernier quart-temps, le seul du match remporté par les Spurs, est un long « garbage time ». Les deux coachs vident leurs bancs et les Texans en profitent pour réduire l’écart pour l’honneur. James Borrego et ses joueurs quittent San Antonio avec en poche une victoire convaincante au terme d’un match maitrisé de bout en bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’adresse des Hornets. 59% aux tirs, dont 53% derrière la ligne à trois-points. Les visiteurs n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, enchainant les tirs de qualité. Une formidable performance collective.

Charlotte retrouve ses malades. Après avoir passé 10 jours à l’isolement, Mason Plumlee, Jaden McDaniels, Terry Rozier et Ish Smith ont repris le chemin des terrains. Pour LaMelo Ball, la rentrée est prévue vendredi s’il est autorisé à rejoindre l’équipe du côté de Portland.

Pad d’évolution pour Thaddeus Young. Jamais réellement dans les plans de son coach, l’ailier-fort n’a eu droit qu’à 4 minutes anecdotiques en fin de partie.

TOPS/FLOPS

✅ Gordon Hayward. Auteur de 41 points à 15/19 aux tirs en 29 minutes, Hayward signe son meilleur match de la saison, et il en avait bien besoin car il était plutôt effacé depuis plusieurs rencontres. L’ancien ailier du Jazz n’est pas loin du match parfait.

✅ Miles Bridges. Dans l’ombre de la star du soir, Miles Bridges n’est pas loin du triple-double avec 19 points, 8 rebonds et 8 passes. de match eh match, l’ailier des Hornets confirme qu’il est un candidat très sérieux pour le trophée de la meilleure progression.

⛔ La défense des Spurs. Les hommes de « Pop » ont encaissé 110 points en trois quart-temps, autorisant les Hornets à shooter à 59% sur la rencontre. Il y a des soirs comme ça où rien ne va et les jeunes Spurs ont explosé. Ancien assistant de San Antonio, James Borrego a fait du Spurs aux Spurs !

LA SUITE

Charlotte (16-14) : vendredi, déplacement chez des Blazers en difficulté.

San Antonio (10-17) : périlleux déplacement à Salt Lake City, vendredi.