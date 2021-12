Le Jazz maîtrise les Clippers pour un 8e succès d’affilée

Grâce à Marcus Morris (24 points, 8 rebonds) ou Eric Bledsoe (21 points, 9 passes, 5 rebonds), les Clippers se sont longtemps accrochés. Mais le Jazz est graduellement monté en température au fur et à mesure du match et Los Angeles a dû lâcher l’affaire en fin de match (124-103).

À l’image des 19 points à 7/7 en deuxième mi-temps de Donovan Mitchell, qui finira à 27 points et 6 passes, Utah a fait la différence en deuxième mi-temps, après avoir usé des Clippers qui manquent de ressources, et d’options au scoring sans Paul George, toujours blessé.

C’est la 8e victoire de rang du Jazz qui brise pour le coup la série de 4 succès d’affilée des Clippers. Outre Mitchell et Gobert (20 points, 17 rebonds), Utah a pu compter sur un excellent Bojan Bogdanovic (20 points) mais aussi sur Jordan Clarkson (21 points) et même Hassan Whiteside (11 points, 7 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Jazz déroule. Patient et appliqué, Utah a sereinement déployé son jeu face aux Clippers. Si la première mi-temps n’avait pas permis aux locaux de se détacher, il n’y a eu aucun mouvement d’humeur et encore moins de panique. À l’usure, avec la domination de Gobert sous son panneau d’une part et le coup d’accélérateur de Mitchell en attaque d’autre part, la deuxième mi-temps a été toute acquise à la cause du Jazz (59 à 44).

– Des Clippers valeureux. Plus productif sur le banc (47 à 41) grâce à Eric Bledsoe mais aussi à Isaiah Hartenstein (15 points), les Clippers se seront longtemps accrochés malgré la maladresse de Luke Kennard et Reggie Jackson. Mais ce sont leurs balles perdues qui vont définitivement sceller leur sort. Sous la pression défensive croissante du Jazz, et l’écart qui se creusait irrémédiablement en 3e, mais surtout en 4e quart, Los Angeles a fini par concéder 16 balles perdues, qui ont mené à 18 points du Jazz.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Machine à double-double, Rudy Gobert est pour ainsi dire sur le rythme de sa franchise à l’heure actuelle. Aux 8 succès de rang du Jazz correspondent effectivement 7 double doubles de son pivot tricolore qui a encore réussi un match plein hier soir face à LA. Rudy Gobert termine de fait à 20 points et 17 rebonds, plus 3 passes et 2 contres, le tout à 8/10 aux tirs. Avec une belle évaluation à 35, la meilleure de son équipe, et du match. Et un dunk de mammouth en début de 4e !

✅ Bojan Bogdanovic. À 20 points à 7/10 aux tirs, Bojan Bogdanovic a été très propre face aux Clippers. À vrai dire, il a même été étincelant derrière l’arc avec un quasi parfait 6/7 à 3-points. Son passage en deuxième quart a été le plus notable avec 9 points à 3/3 derrière l’arc, en 6 minutes seulement.

✅ Eric Bledsoe. Si Marcus Morris (24 points, 8 rebonds) a aussi été bon, Eric Bledsoe a été un des rares Clippers à surnager, ou plutôt à ne pas couler à pic face au Jazz. Le meneur vétéran a, une fois n’est pas coutume, réussi un match plein et super efficace, terminant à 30 d’évaluation grâce à 21 points, 8 passes et 5 rebonds, le tout à 8/10 aux tirs dont 4/5 à 3-points. Mais finalement sans pouvoir changer l’issue…

⛔ Luke Kennard. Il avait pourtant bien démarré avec 10 points (à 4/6 aux tirs) en 11 minutes en premier quart. Mais, à l’image de son équipe, Luke Kennard s’est complètement déballonné par la suite, n’inscrivant plus le moindre point, malgré 6 tentatives supplémentaires. À 4/12 au final, le sniper de LA a tout simplement dévissé.

LA SUITE

LA Clippers (16-13) : suite du « road trip » avec une nouvelle étape à Oklahoma City, samedi.

Utah Jazz (20-7) : réception des Spurs, vendredi.