Les Cavaliers piétinent les Rockets : + 35 !

Les Rockets débarquent toujours sans Jalen Green, ni Kevin Porter Jr, mais aussi sans Christian Wood et Eric Gordon, préservés pour ce « back-to-back ». Cela fait beaucoup d’absents de marque, et les Cavaliers débutent le match par un 7-0. Les Rockets n’ont pas le temps de reprendre leur souffle que Darius Garland leur remet la tête sous l’eau. Les Cavaliers sont inarrêtables, et l’écart atteint déjà les 15 points, puis les 19 points à la fin du 1er quart-temps. Houston est à la ramasse complet, et le staff des Rockets ne sait déjà plus quoi faire sur le banc. Elperen Sengun et Usman Garuba montrent quelques beaux mouvements individuels, mais c’est bien maigre. À la pause, Cleveland s’est déjà envolé avec 31 points d’avance (69-38).

D.J Augustin décide de marquer son match de sa patte en… discutant un peu trop avec le corps arbitral. Après seulement deux minutes en seconde période, il se fait expulser, purement et simplement ! La cavalerie locale poursuit sa marche en avant, et tel un rouleau compresseur, ne laisse aucune chance aux adversaires du soir avec un écart qui atteint les 45 points au milieu du 3e quart-temps. Le match est déjà plié depuis belle lurette, et les deux coaches font tourner au maximum. A l’arrivée, un succès de 35 points pour Cleveland (124-89).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La sécheresse des Rockets en première mi-temps. Seulement 38 points inscrits à la pause ! 12/40 à 2-points (31%) et un horrible 2/17 à 3-points (12%) pour les Texans dans les deux premiers quart-temps. Stephen Silas a eu beau tenter d’ouvrir son banc au maximum, aucun joueur n’était dans un bon soir. Une faillite collective pour leur plus large de défaite de la saison.

– Le malaise de Stephen Silas. Après un premier quart-temps pathétique, Stephen Silas ne semblait pas vraiment dans son assiette, et il a rejoint les vestiaires car il était… déshydraté. C’est le mythique John Lucas, ancien coach de Cleveland, qui a pris le relais. Silas a passé le restant du match aux vestiaires, et le staff médical est resté à ses côtés.

– Tous les joueurs de Cleveland ont marqué. Coach Bickerstaff a profité du scénario de la rencontre pour vider son banc et laisser ses éléments les moins utilisés se dégourdir les jambes. Treize joueurs sur les 14 disponibles ont joué et ils ont tous marqué. Seul Tacko Fall n’est pas entré en jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. 21 points à 7 sur 11 aux tirs pour le leader de Cleveland. Appliqué et concentré, c’est lui qui a placé son équipe sur les bons rails avec un coup d’accélérateur dès le premier quart-temps.

✅ Isaac Okoro. Le bondissant arrière de Cleveland confirme sa montée en puissance avec 20 points, et un beau 3/3 à 3-points. Ovationné par le banc des Cavaliers à sa sortie du terrain, il affichait un sourire énorme et ce n’est pas un hasard si les Cavaliers restent sur cinq victoires de suite depuis qu’il s’est lâché en attaque.

⛔Garrison Mathews. 29 minutes de jeu, 1 point inscrit (1/2 aux lancers francs), avec un affreux 0/6 à trois points et un +/- de…. -30 ! L’ancien arrière des Wizards s’est fait manger par Okoro, et il a traversé la rencontre comme un fantôme. Comme un peu tous ses coéquipiers…

LA SUITE

Cleveland (18-12) : déplacement dans le Wisconsin pour y affronter les Bucks samedi soir.

Houston (9-19) : retour à la maison pour affronter les Knicks dès ce soir.