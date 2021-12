Le duo Edwards-Towns sort le très grand jeu face à Nikola Jokic

Le 63e triple-double en carrière de Nikola Jokic n’aura pas suffi. Minnesota a dominé son sujet et révélé un peu plus Anthony Edwards au grand jour, auteur de 38 points avec un magnifique 10/14 à 3-points.

Les Wolves ont très vite pris la mesure des Nuggets avec un départ canon durant lequel le trio Beverley-Edwards-Towns a brillé, de loin notamment. Sur son troisième missile de la soirée, Anthony Edwards portait ainsi la marque à 34-19 pour mettre les locaux dans l’embarras malgré les efforts d’un Joker en trois dimensions.

D’autant qu’après avoir encaissé 40 points en premier quart-temps, les Nuggets ne parvenaient toujours pas à stopper l’hémorragie, en encaissant 35 de plus dans le deuxième acte pour se retrouver à -17 juste avant la pause sur un 3-points de Karl-Anthony Towns (58-75).

KAT a pris le match à son compte au retour des vestiaires avec 9 points de suite pour maintenir la pression, puis en claquant un 3-points dans la foulée. Il a passé le relais à Anthony Edwards qui s’est chargé de finir le boulot avec deux missiles à 3-points pour finir la période (88-108), avant d’en aligner trois de plus dans le dernier quart-temps. Un coup de chaud qui éclipse l’entrée remarquée de Petr Cornélie en fin de partie (124-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à sens unique. Quand les cadres des Wolves se décident à sortir un gros match, bonjour les dégâts pour l’adversaire. Cette nuit, les Nuggets ont pris la foudre en premier quart-temps et n’ont cessé de courir après le score, en vain. Minnesota a ainsi compté jusqu’à 23 points d’avance, et lorsque les locaux ont tenté un retour en revenant à -12 (76-88), ils ont mangé un 13-2 marqué par deux missiles du héros de la soirée, Anthony Edwards. Un match à oublier pour les troupes de Mike Malone.

– Averse de 3-points dans les Rocheuses. Le succès des Wolves a été couronné par une adresse à 3-points démentielle, en première mi-temps notamment. Minnesota a terminé à 23/48 (48% de réussite) avec 10 réalisations pour le seul Anthony Edwards. À la mi-temps, les Wolves étaient déjà à 16 paniers réussis derrière l’arc, un record en NBA cette saison.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Le sophomore des Wolves a récemment confié qu’il lui fallait mettre ses premiers tirs pour bien rentrer dans le match. Ça a été le cas cette nuit, et Anthony Edwards a fait carton plein ensuite avec cinq paniers à 3-points en première mi-temps, cinq en deuxième pour une belle montée en température à 38 points.

✅ Karl-Anthony Towns. Auteur de 32 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions, l’intérieur a lui aussi fait sa part du boulot en dominant la partie par séquence, en début de troisième quart-temps notamment, un moment important du match qui a permis à Minnesota de maintenir la tête des Nuggets sous l’eau.

⛔ Aaron Gordon. Et plus globalement les lieutenants de Nikola Jokic qui n’ont pas été à la hauteur. Aaron Gordon se distingue quant à lui par son +/- de -28 plutôt édifiant sur l’impact laissé par l’ailier-fort sur ce match terminé à 8 points et 4 rebonds et traversé tel un fantôme.

LA SUITE

Denver (14-14) : les Nuggets entament un road trip de trois matchs qui débute à Atlanta ce vendredi.

Minnesota (13-15) : les Wolves enchaînent avec la réception des Lakers ce vendredi.