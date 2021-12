Grâce à leur rookie Austin Reaves, les Lakers font plier les Mavs en prolongation

Pour la deuxième fois de la saison (seulement), les Lakers ont enchaîné une troisième victoire de rang. Et, même si elle n’aura pas eu le don de rassurer leurs fans, et encore moins leurs détracteurs, elle aura cependant eu le mérite de souder tout un groupe. Du moins en apparence, comme en attestent ces images de liesse, survenues juste après le panier de la victoire inscrit par Austin Reaves, en prolongation !

À 0.9 seconde de la fin, le rookie de 23 ans (15 points, 7 rebonds) a tout simplement sauvé sa franchise d’une situation périlleuse, puisque les « Purple & Gold » ont été contraints de jouer cinq minutes supplémentaires, face à une équipe de Dallas pourtant privée de Luka Doncic (cheville). Mais, malgré l’absence de leur superstar, Jalen Brunson (25 points, 9 passes), Kristaps Porzingis (23 points, 12 rebonds) et Tim Hardaway Jr. (20 points, 9 rebonds) ne se sont pas laissés abattre.

Obligeant LeBron James (24 points, 5 passes), Russell Westbrook (23 points, 10 rebonds, 9 passes) ou encore Anthony Davis (20 points, 12 rebonds) à lutter jusqu’au bout, pour décrocher ce succès qui permet aux Angelenos d’intégrer le Top 6 de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un Los Angeles aux deux visages… Sixième prolongation et cinquième victoire pour les Lakers cette saison. Certes guidés la majeure partie du temps par leur trio Russell Westbrook – LeBron James – Anthony Davis, les hommes de Frank Vogel ont pourtant fait preuve d’irrégularité. Comme trop souvent cette saison. Appliqués dans le premier quart-temps (33-23), ils ont ensuite délaissé ce qui fonctionnait pour eux. À savoir une bonne circulation de balle, illustrée par plusieurs situations payantes de « drive-and-kick », le tout disputé sur un rythme de jeu effréné. Préférant, à la place, privilégier l’isolation et le jeu statique.

— …sauvé par ses « role players ». Pour épauler leur « Big Three », Wayne Ellington et Austin Reaves ont sorti le grand jeu. Dans le dernier quart-temps, Ellington a d’abord été précieux avec son 3/5 à 3-pts, ainsi que son panier improbable pour arracher la prolongation, après un rebond long récupéré sur un raté de LeBron James. En prolongation, c’est ensuite Reaves, parfaitement servi par Russell Westbrook, qui a enfilé le costume de sauveur. Lui, qui avait déjà été déterminant tout au long de cette partie, entre ses réussites primées (5/6) et son activité défensive. Ce qui lui a valu de battre ses records de points, rebonds et minutes.

— L’inédit « Big Three » de Dallas a carburé. Luka Doncic absent, Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. et Jalen Brunson ont brillamment assuré l’intérim. Se relayant parfaitement pour alimenter la marque des Mavericks. D’un côté, Porzingis a très bien su tirer profit des « mismatchs » dont il bénéficiait. De l’autre, Brunson a pris un malin plaisir à massacrer les Lakers dans la peinture, à coup de pénétrations. Quant à Hardaway Jr, qui a eu besoin d’une mi-temps pour se mettre en jambes, ses 3-points et sa spontanéité ont fait trembler jusqu’au bout Los Angeles, incapable de l’arrêter quand il était servi en rythme.

TOPS/FLOPS

✅ Trey Burke. Sans Luka Doncic, et face à un cador, les Mavericks attendaient beaucoup de leur paire Brunson/Burke à la mène. L’un comme l’autre, ils n’ont pas déçu. En sortie de banc, Trey Burke (12 points, 4 rebonds) a fait du bien à Dallas avec ses percussions et sa vivacité. Ce qui a manqué à la franchise texane dans le premier quart-temps. Malgré sa maladresse à 3-pts (0/5), à l’image de l’ensemble de ses coéquipiers (12/44), l’ancien du Jazz et des Knicks a été fidèle à sa réputation de feu-follet, capable de flamber sur de courtes séquences. Confirmant, au passage, son super match de lundi face aux Hornets (22 points, 6 passes).

⛔ Les dernières possessions de Los Angeles. Outre les deux shoots miraculeux de Wayne Ellington (à 93-93) puis Austin Reaves (à 107-104), sans oublier non plus celui de Russell Westbrook (à 104-101), les Lakers ont longtemps patiné dans les moments chauds. Accumulant les tentatives forcées et hors de rythme à 3-points, voire casse-croûtes, à l’image d’Anthony Davis, trop souvent court sur ses tirs pris derrière l’arc. Ça passe au finish pour cette fois-ci, mais gare à ne pas reproduire une fin de match aussi brouillonne, à l’avenir, car Reaves ou Ellington ne seront pas toujours là pour sauver les « Purple & Gold »…

LA SUITE

Dallas (14-14) : déplacement dans le Minnesota, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00).

Los Angeles (16-13) : déplacement dans le Minnesota, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).