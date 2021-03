Stats & Highlights | Reprise réussie pour Atlanta et Minnesota, ratée pour Houston et Detroit

Les vacances n’étaient pas terminées pour les Pelicans, qui ont (encore) oublié de défendre face aux Wolves. Résultat : une lourde défaite face à la plus mauvaise équipe de la ligue…

Autres équipes déçues : Toronto et Detroit. Les deux formations ont cédè dans le « money time », au buzzer même pour les premiers, qui étaient encore diminués.

Enfin, ça ne va toujours pas mieux à Houston puisque les Rockets ont perdu face à Sacramento. C’est la 14e défaite de suite et on se rapproche de la série « record » de 15 revers de rang réalisée en 2001 par la franchise texane.

Charlotte – Detroit : 105-102

Comme souvent cette saison, les Pistons ont été accrocheurs mais ils ont lâché dans le « money time ». Dominés en première mi-temps, les joueurs de Dwane Casey ont résisté pour revenir après la pause.

Puis, dans les trois dernières minutes, Terry Rozier a pris les choses en mains avec un 4/5 au shoot pour tuer Detroit. Les Pistons avaient pourtant une possession d’avance quand Cody Zeller a gobé un rebond offensif puis servi P.J. Washington à 3-pts. Detroit perd ensuite un ballon et Rozier conclut avec plusieurs tirs décisifs d’affilée. Devant Michael Jordan en plus.

Hornets / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P.J. Washington 32 6/10 2/4 6/6 3 6 9 3 1 1 2 2 20 29 G. Hayward 38 4/15 1/2 8/8 0 3 3 3 1 1 0 0 17 13 C. Zeller 26 5/11 0/0 5/5 5 2 7 1 0 0 0 0 15 17 L. Ball 29 3/11 1/5 0/0 1 4 5 9 4 1 5 0 7 9 T. Rozier 31 6/14 3/9 2/3 0 1 1 2 1 3 0 0 17 14 C. Martin 10 2/3 1/1 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 5 6 M. Bridges 23 3/6 0/2 0/0 1 7 8 1 1 0 0 0 6 12 B. Biyombo 14 1/2 0/0 0/0 1 4 5 0 2 2 2 1 2 7 D. Graham 18 2/7 1/4 2/2 0 2 2 6 0 1 0 0 7 11 M. Monk 17 4/11 1/3 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 9 6 Total 36/90 10/30 23/24 12 33 45 26 14 9 9 3 105 Pistons / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 34 11/24 2/9 8/9 3 5 8 4 2 1 4 0 32 27 S. Bey 28 4/11 4/9 2/2 0 3 3 0 0 0 0 0 14 10 M. Plumlee 25 4/4 0/0 1/3 3 5 8 3 4 1 5 1 9 15 D. Wright 22 2/4 1/3 0/0 1 2 3 4 4 0 1 0 5 9 S. Mykhailiuk 26 4/11 3/10 0/0 0 4 4 8 2 2 1 0 11 17 S. Doumbouya 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 I. Stewart 23 3/3 1/1 0/0 2 6 8 2 1 1 0 0 7 18 D. Smith Jr. 22 2/7 2/5 0/0 1 2 3 2 2 0 0 2 6 8 S. Lee 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 W. Ellington 21 2/7 1/6 0/0 0 5 5 1 2 0 1 0 5 5 R. McGruder 10 2/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 J. Jackson 20 4/10 1/3 0/0 0 4 4 2 2 0 1 2 9 10 Total 38/85 15/46 11/14 11 39 50 27 21 6 14 5 102

Toronto – Atlanta : 120-121

Scénario cruel pour les Raptors, encore condamnés à évoluer sans Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby pour cette reprise. Ils ont pourtant fait le travail pour l’emporter. Ils ont très mal entamé la rencontre, en étant maladroits et Atlanta avait jusqu’à 19 points d’avance.

Chris Boucher et Norman Powell vont ramener petit à petit Toronto. Ils finissent même le troisième quart-temps sur un 13-3 pour prendre les commandes. Il reste six minutes et les Hawks ont 15 points de retard ! Trae Young enchaîne les paniers pour se rapprocher et sur la dernière possession, il fixe la défense et passe à Tony Snell, à 3-pts. C’est dedans au buzzer.

Raptors / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bembry 37 4/9 1/2 0/0 1 4 5 1 3 3 2 0 9 11 S. Johnson 27 4/7 3/5 0/0 1 3 4 2 5 2 0 0 11 16 A. Baynes 30 4/15 0/2 3/4 7 8 15 0 3 0 1 2 11 15 K. Lowry 39 5/17 3/8 4/4 0 6 6 12 4 0 9 0 17 14 N. Powell 39 11/20 6/10 5/7 0 3 3 4 4 0 1 0 33 28 C. Boucher 30 10/15 2/4 7/8 4 5 9 2 5 2 1 2 29 37 Y. Watanabe 8 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 P. Watson 20 1/6 1/4 0/0 0 5 5 1 1 0 0 0 3 4 M. Thomas 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Davis 10 2/5 0/1 0/0 0 3 3 1 0 1 0 0 4 6 Total 42/96 17/37 19/23 13 37 50 23 25 8 14 4 120 Hawks / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 28 5/13 0/4 3/4 1 7 8 1 5 1 3 2 13 13 C. Capela 28 4/7 0/0 1/3 7 11 18 0 3 1 2 5 9 26 T. Young 37 11/24 2/7 13/16 1 4 5 7 3 0 6 1 37 28 T. Snell 26 2/4 2/3 0/0 0 5 5 1 2 0 0 0 6 10 K. Huerter 31 6/16 3/9 4/4 1 3 4 1 4 1 0 2 19 17 D. Gallinari 29 6/10 4/8 4/4 1 4 5 1 2 2 1 0 20 23 O. Okongwu 11 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 1 0 3 2 8 S. Hill 22 2/4 2/4 3/4 0 2 2 1 4 0 1 0 9 8 R. Rondo 11 2/5 2/2 0/0 0 1 1 4 0 1 0 0 6 9 B. Bogdanovic 17 0/6 0/5 0/0 0 3 3 4 2 1 1 0 0 1 Total 39/90 15/42 28/35 12 41 53 20 26 8 14 13 121

New Orleans – Minnesota : 105-135

Les Pelicans ont manqué de sérieux. Alors qu’ils avaient bien démarré la partie avec un Zion Williamson dominant à l’intérieur, ils ont affiché des limites de loin, perdu des ballons et ainsi laissé une chance aux Wolves.

Les shoots de loin de Jaylen Nowell et la bonne sortie d’Anthony Edwards vont permettre aux Wolves de tranquillement dominer la seconde période. New Orleans ne défend plus et devient inoffensif, finissant la partie avec un retard de 30 points ! C’est la première victoire de Chris Finch sur le banc de Minnesota.

Pelicans / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Z. Williamson 31 9/13 0/0 6/11 2 3 5 2 3 0 3 0 24 19 B. Ingram 28 5/14 1/6 2/3 0 3 3 4 3 0 4 1 13 7 S. Adams 29 6/10 0/1 1/2 7 5 12 0 1 1 1 0 13 20 L. Ball 28 3/12 3/9 1/2 1 1 2 7 0 2 1 1 10 11 E. Bledsoe 21 1/8 0/4 0/0 0 2 2 2 3 0 1 1 2 -1 N. Melli 7 1/2 0/0 0/0 3 2 5 0 1 0 0 0 2 6 W. Hernangomez 6 1/2 0/0 0/2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 J. Hayes 11 5/5 0/0 1/2 1 0 1 1 1 0 0 1 11 13 K. Lewis Jr. 22 5/12 1/3 0/0 1 1 2 4 1 3 0 1 11 14 J. Hart 26 2/8 0/3 1/1 2 11 13 3 2 0 6 0 5 9 S. Thornwell 7 1/4 0/3 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 3 N. Alexander-Walker 25 4/10 1/3 1/1 1 3 4 2 3 0 2 1 10 9 Total 43/100 6/32 13/24 19 32 51 28 18 7 18 6 105 Timberwolves / 135 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Vanderbilt 17 1/4 0/0 0/0 2 4 6 4 2 0 0 0 2 9 J. Layman 23 4/7 3/5 1/1 0 2 2 0 1 0 0 1 12 12 A. Edwards 37 10/22 2/5 5/6 0 4 4 2 3 3 3 0 27 20 K. Towns 29 7/19 2/10 0/0 1 6 7 1 3 0 3 2 16 11 R. Rubio 27 1/6 0/2 4/4 1 0 1 8 0 2 2 1 6 11 J. Hernangomez 6 2/3 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 6 J. McDaniels 26 8/9 4/5 0/1 2 2 4 1 4 2 0 3 20 28 J. Okogie 23 0/3 0/2 4/4 1 3 4 4 2 1 1 0 4 9 N. Reid 24 7/9 1/3 0/0 0 4 4 1 4 2 0 2 15 22 J. Nowell 28 11/13 6/7 0/0 0 5 5 6 1 1 2 1 28 37 Total 51/95 19/40 14/16 7 31 38 28 20 11 11 10 135

Sacramento – Houston : 125-105

Les ennuis continuent pour Houston, et les défaites s’enchaînent encore et encore. Sans John Wall et P.J. Tucker (qui attend son transfert), les Rockets ont également vu Eric Gordon se faire mal en troisième quart-temps…

Mais les Kings avaient déjà mis la main sur la rencontre, dès le deuxième quart-temps. De’Aaron Fox et Harrison Barnes inscrivent douze points à eux deux, Sacramento passe un 15-0 et Houston ne sera plus jamais dans la partie. Après la pause, Fox enfonce le clou avec 11 points en troisième quart. Luke Walton et ses troupes l’emportent facilement.