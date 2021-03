Face au Magic, Jimmy Butler fait basculer le Heat dans le positif

Six défaites en autant de rencontres. À chaque fois qu’il a eu l’occasion de faire basculer son bilan dans le positif cette saison, le Heat s’est incliné. La septième opportunité est la bonne pour les Floridiens qui, après cette victoire face au Magic, passent enfin la barre des 50% de succès pour la première fois de l’année !

« C’était l’un de nos objectifs depuis plusieurs semaines, un petit obstacle à passer », se félicite Erik Spoelstra. Cette nuit, il a dû composer sans l’un de ses hommes forts, Bam Adebayo (genou), là où le Magic était également privé de nombreuses armes (Evan Fournier, Terrence Ross, James Ennis ou encore Cole Anthony). Orlando enregistrait tout de même le retour d’Aaron Gordon, après son entorse de la cheville, qui a dû se contenter d’un temps de jeu limité.

Nikola Vucevic domine puis s’éteint

Les absences de part et d’autre ne vont pas empêcher les deux équipes de jouer les yeux dans les yeux pendant la majorité de ces 48 minutes.

Un match démarré par un duel à distance pas forcément attendu entre le All-Star, Nikola Vucevic, et son vis-à-vis, Kelly Olynyk. Si le premier fait parler sa variété de mouvements offensifs, près du cercle ou de plus loin, le second réalise une très grosse entame avec trois paniers primés inscrits dans le premier quart-temps.

Le Canadien profite des bonnes fixations de Jimmy Butler, principal créateur du soir. Pas très heureux avec son tir longue distance, Butler n’oublie pas de se montrer agressif en attaque, en ne scorant quasiment que près du cercle ou aux lancers. Grâce à ce tandem et leurs arrières Kendrick Nunn et Tyler Herro, également plus inspirés en pénétration, Miami vire en tête à la pause (63-58), en résistant aux déjà 18 points inscrits par Nikola Vucevic.

Le « dagger » pour Kelly Olynyk

La suite est beaucoup moins flamboyante en attaque pour ce dernier, bien occupé à asseoir la domination du Magic dans le secteur du rebond. Malgré ses pertes de balle, Michael Carter-Williams rend une belle copie en accédant au cercle dès qu’il le peut, tandis que Dwayne Bacon connaît sa meilleure soirée offensive de l’année.

Si bien qu’Orlando est dans le coup à l’entame de la dernière période (84-84). Mais les visiteurs vont connaître une grosse panne d’adresse à quelques minutes du terme. Carter-Williams, Bacon et Vucevic, trio le plus entreprenant côté Magic, manquent tous la cible, pour huit ratés de suite, malgré des tirs ouverts. Jimmy Butler en profite pour enfoncer le clou avec de nouvelles pénétrations avant de ressortir un ballon pour Kelly Olynyk qui, presque invisible depuis sa grosse entame, rentre le panier primé qui tue à une minute de la fin.

Victoire du Heat (19v-18d), la huitième en neuf rencontres, avant un déplacement à Chicago la nuit prochaine. Le Magic (13v-24d), qui enregistre sa sixième défaite de rang, se déplace à San Antonio également en « back-to-back ».