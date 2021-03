Frustré de ne pas être transféré, PJ Tucker boude !

Si les dirigeants texans avancent qu’ils ne veulent pas d’une reconstruction au long-cours, un « Process », la réalité d’une deuxième partie de saison sans aucune ambition va cependant les obliger à faire des changements. Cette nuit, ils ont perdu leur 14e match de suite… et alors qu’il s’était échauffé, P.J. Tucker est resté aux vestiaires ! Selon ESPN, le joueur est frustré de ne pas être transféré chez un candidat au titre, et il a donc opté pour le bras de fer.

« On essaie de trouver des solutions pour lui et pour nous, et en attendant, il ne sera plus avec l’équipe » a confirmé le coach, Stephen Silas. « J’ai été pris au dépourvu ce soir en découvrant qu’il n’allait pas jouer. C’est décevant. Il a décidé qu’il n’était plus vraiment impliqué. Passons à autre chose. »

Plusieurs équipes, et pas des moindres, ont appelé Houston pour négocier un échange. Il s’agirait notamment des Nets, des Bucks, des Lakers ou encore du Heat.

Pourquoi ça coince ? Parce que les Rockets veulent un bon jeune joueur en échange, et les équipes intéressées ne veulent pas prendre le risque de perdre un bon jeune contre un joueur de 35 ans en fin de contrat. « Peu importe où il atterrira, il veut se faire payer » expliquait la veille un dirigeant de la conférence Ouest.

Actuellement à un peu moins de 8 millions de dollars la saison, pour 4 points et 5 rebonds de moyenne, P.J. Tucker aura du mal à décrocher une belle prolongation. Surtout à 35 ans. Mais dans l’immédiat, il veut surtout partir…