Pour la reprise, les Suns semblent parés avec le retour de Devin Booker, et Chris Paul qui envoie déjà Deandre Ayton au alley-oop, direct après l’entre-deux. Damian Lillard et Robert Covington marquent à 3-points mais Mikal Bridges fait parler ses longs bras au layup et au dunk. Les deux équipes se tiennent en premier quart.

Damian Lillard en est déjà à 10 points et il permet à Portland de compter 4 longueurs d’avance mais Cameron Payne sort du banc pour inscrire 8 points rapides et effacer ce débours. Carmelo Anthony se la joue alors Enes Kanter avec du rebond offensif et des paniers intérieurs pour donner l’avantage aux Blazers après la période (33-30).

Nassir Little et Robert Covington enchaînent à 3-points, bientôt imité par le nouveau champion du dunk, Anfernee Simons, qui sert Gary Trent Jr. Les Blazers sont alors à +10 et ils monteront même jusqu’à +13 derrière un Simons en pleine confiance qui dégaine en sortie d’écran. Mais Phoenix s’accroche.

Devin Booker et Mikal Bridges combinent pour 18 points dans la période et l’avance des locaux s’est volatilisé à la pause (60-60). Outre les deux jeunes Suns, Chris Paul est aussi à la dizaine à la pause et Phoenix a bien évité l’orage.

Un feu d’artifice offensif des Suns

Les Blazers ne ralentissent pas leur cadence offensive au retour des vestiaires cependant. Dendre Ayton est bien servi par Paul pour le panier plus la faute mais il surgit aussi pour la claquette dunk. Les Suns ne peuvent rien face à Lillard qui déclenche de très loin et Trent Jr. qui trouve enfin la cible. L’écart est remonté à +10.

Devin Booker essaie de sonner la révolte mais, quand il perd un ballon en transition, c’est Nassir Little qui s’envoie en l’air sur un bon service de Damian Lillard. Avec 13 points en troisième quart-temps, l’arrière des Suns permet toutefois à Phoenix de ne pas décrocher complètement alors que Damian Lillard en est à 22 points sur le match. Malmenés, bousculés, les Suns n’en restent pas moins en embuscade (94-90).

Le début du dernier quart est même clairement en leur faveur. Chris Paul rameute ses troupes, Jae Crowder se réveille et Devin Booker est toujours aussi saignant. Le résultat, c’est un 24-12 de Phoenix pour démarrer la période et les Blazers qui ne trouvent plus les solutions défensives !

Il faut dire qu’à 12/19 aux tirs dont 6/8 à 3-points en dernier quart, les Suns bouclent leur match sur un feu d’artifice offensif (contre 8/21 et 3/8 pour Portland). Passé à +10 à leur tour, et même +13, Phoenix gère la fin de match avec brio et s’impose à l’extérieur pour un succès de prestige (127-118).