Le Thunder a attaqué la deuxième partie de saison du bon pied, profitant des absences de Luka Doncic et Kristaps Porzingis pour l’emporter presque sans trembler. Presque, car après avoir compté jusqu’à 21 points d’avance, les locaux ont vu les Texans revenir très fort sur la fin. Heureusement pour OKC, Shai-Gilgeous Alexander veillait.

Théo Maledon se montre encore

Auteur de 11 points et 9 passes décisives, Théo Maledon est le premier à se mettre en évidence avec un panier à 3-points puis quatre caviars, notamment pour les missiles longue distance d’Al Horford et Luguentz Dort par deux fois (18-12). Le Thunder essaie de frapper fort d’entrée pour se mettre à l’abri, et continue d’appuyer sur l’accélérateur via Al Horford de loin et Kenrich Williams au lay-up (35-18).

L’écart continue de grimper suite au bon passage d’Isaiah Roby, accompagné par Théo Maledon, Al Horford et Shai Gilgeous-Alexander, dont les deux paniers consécutifs portent la marque à 62-43.

La paire Gilgeous-Alexander – Horford fait le maximum pour maintenir cette avance au retour des vestiaires, le premier allant s’offrir une claquette avant de servir son coéquipier pour un dunk autoritaire (80-59). Dallas a un pied à terre mais n’a pas dit son dernier mot. Accompagné par Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr. fait mouche à deux reprises de loin et place un floater au buzzer du troisième acte pour maintenir un brin d’espoir (89-74).

SGA comme CP3

Théo Maledon se démène, au scoring ou à la finition, mais les Mavs sont plus que jamais de retour après un retentissant 21-4, principalement l’œuvre de Josh Richardson et Maxi Kleber au début puis de Tim Hardaway Jr, auteur d’un 3-points et deux lancers pour relancer la fin de match à deux minutes de la fin (103-101).

Tel son ancien coéquipier Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander a alors été « clutch » pour finir la rencontre. Avec, dans le style de CP3, un premier panier à mi-distance, puis un lay-up main gauche pour repousser pour de bon les Texans (107-101). Après un ultime panier à 3-points d’Aleksej Pokusevski, « SGA » peut finir le job depuis la ligne des lancers-francs pour permettre aux siens de l’emporter (116-108).