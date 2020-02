Comme d’habitude, la « trade deadline » s’est affolée à l’approche de la fin, alors que les Rockets avaient déjà dynamité les choses la veille, en se séparant de Clint Capela pour faire venir Robert Covington.

Houston mise d’ailleurs bien sur son « ultra small ball » puisque le club n’a fait venir aucun pivot, et même s’il y aura peut-être moyen d’en récupérer un sur le marché des joueurs coupés, le choix risque d’être léger. L’autre gros trade, c’est bien sûr l’échange entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins.

Le premier rejoint son pote Karl-Anthony Towns aux Wolves, tandis que le second a l’occasion de lancer sa carrière, après des dernières saisons décevantes. C’est peut-être déjà sa dernière chance…

Les Wolves ont d’ailleurs modifié la moitié de leur effectif alors que le Heat a également été actif, recrutant Andre Iguodala et Jae Crowder, tout en se séparant de Dion Waiters, mais également Justise Winslow et James Johnson. Par contre, Miami n’a pas réussi à convaincre sa deuxième cible, Danilo Gallinari, de s’engager.

Quant aux Clippers, ils ont récupéré un ailier fort fuyant et bagarreur, avec Marcus Morris, qui pourrait même rapidement intégrer leur cinq majeur de Doc Rivers.

Le trade le plus surprenant de la soirée est sans doute venu de Detroit, qui a décidé d’envoyer Andre Drummond à Cleveland, en échange d’une contrepartie très faible. Le pivot l’avait d’ailleurs mauvaise sur les réseaux sociaux et on peut le comprendre, car malgré ses limites, ce départ n’est vraiment pas glorieux.

TRANSFERTS

– James Ennis est envoyé au Magic

– Marcus Morris et Isaiah Thomas rejoignent les Clippers, alors que Moe Harkless et Jerome Robinson prennent respectivement la direction de New York et de Washington

– Gorgui Dieng quitte les Wolves pour les Grizzlies, et James Johnson rejoint Minnesota

– Jordan McRae rejoint les Nuggets en échange de Shabazz Napier

– Andre Drummond est envoyé aux Cavs contre Brandon Knight, John Henson et un deuxième tour de Draft

– Skal Labissiere rejoint également les Hawks, en compagnie de deux millions de dollars

– Jordan Bell rejoint les Grizzlies en échange de Bruno Caboclo

– D’Angelo Russell retrouve son pote Karl-Anthony Towns aux Wolves en échange d’Andrew Wiggins

– Les Clippers libèrent une place dans leur effectif en envoyant Derrick Walton Jr aux Hawks.

– Andre Iguodala rejoint le Heat, avec Jae Crowder et Solomon Hill, en échange de Justise Winslow et Dion Waiters

– Alec Burks et Glenn Robinson III arrivent aux Sixers

– Dewayne Dedmon retourne aux Hawks contre Jabari Parker et Alex Len

– Clint Capela arrive aux Hawks et Robert Covington aux Rockets dans un trade impliquant 12 joueurs

BUYOUT

– Dion Waiters ne devrait pas être conservé par les Grizzlies

– Tim Frazier, Trey Burke et Isaiah Thomas sont coupés

– Nene Hilario est libéré par les Hawks

– Chandler Parsons est coupé par les Hawks

LES MOUVEMENTS, EQUIPE PAR EQUIPE

