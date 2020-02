Andre Drummond rejoint les Cavaliers !

Les rumeurs s’étaient calmées autour d’Andre Drummond mais, finalement, le pivot va bien quitter Detroit. Sauf qu’il va rejoindre une destination surprenante puisque ESPN annonce qu’il va aller… aux Cavaliers !

Voilà bien un échange que personne n’avait anticipé, alors que The Ringer annonce que Brandon Knight et John Henson font le trajet dans l’autre sens, en compagnie d’un second tour de Draft en 2023. C’est la preuve que la cote d’Andre Drummond était très basse, et que Detroit avait peur qu’il active sa « player option » pour l’an prochain.

Pour Cleveland, cela signifie sans doute que Tristan Thompson va faire ses valises. Reste à savoir quand…