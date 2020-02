Denver envoie Shabazz Napier aux Wizards

Arrivé à Denver dans l’échange impliquant Malik Beasley et Juancho Hernangomez, au coeur d’un effectif qui comptait déjà Jamal Murray et Monte Morris, Shabazz Napier fait déjà ses valises puisqu’il traverse les Etats-Unis pour rejoindre les Wizards. Le Washington Post rapporte qu’il est échangé contre Jordan McRae, l’une des révélations de la saison côté Wizards, et dont le profil sera parfait comme joker derrière Gary Harris et Will Barton.

Pour Washington, le choix est plus curieux puisque l’équipe possède déjà Ish Smith et Isaiah Thomas à la mène. Si Shabazz Napier devait rester, ça signifierait du même coup que John Wall effectuera bien une saison blanche.