Jordan Bell rebondit à Memphis en échange de Bruno Caboclo

Lancés dans leur opération « extra small ball », les Rockets ont dégagé Clint Capela pour ne garder comme véritable intérieurs que Tyson Chandler, Isaiah Hartenstein et Jordan Bell, arrivé en provenance de Minnesota. Mais l’ancien Warrior doit dépasser la taille autorisée à Houston puisque ESPN annonce qu’il vient d’être envoyé à Memphis en échange de Bruno Caboclo, avec en prime un « swap » de seconds tours de Draft en 2023.

Le Brésilien fait 2m06 mais il est ailier et peut tirer de loin : ça suffit au Texas, où l’on avait un oeil sur lui depuis quelque temps. Et ce même s’il affiche 32% en carrière, n’a joué que 22 matchs cette année et est actuellement à l’infirmerie. Peut-être sera-t-il coupé pour libérer une place dans l’effectif…

Les Grizzlies, eux, continuent de chambouler cette « trade deadline » et équilibrent leur effectif en échangeant un extérieur contre un intérieur, avec un pivot explosif qui colle à leur système. À l’ancien Warrior de trouver sa place derrière Jaren Jackson Jr, Jonas Valanciunas et Brandon Clarke.

Jordan Bell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 GOS 57 14 62.7 0.0 68.2 1.1 2.6 3.6 1.8 1.6 0.6 0.9 1.0 4.6 2018-19 GOS 68 12 51.6 0.0 61.0 0.8 1.9 2.7 1.1 1.2 0.3 0.6 0.8 3.3 2019-20 MIN 27 9 53.3 22.2 58.6 1.0 1.9 2.9 0.5 0.6 0.1 0.7 0.4 3.1 Total 152 12 56.5 13.3 63.2 0.9 2.1 3.1 1.3 1.2 0.4 0.7 0.8 3.7