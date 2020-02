Marcus Morris débarque aux Clippers !

Les Clippers étaient à la recherche de muscle sous le cercle mais aussi d’un ailier-fort qui s’écarte, et ils seront servis puisqu’ils viennent de mettre la main sur Marcus Morris nous informe The Athletic.



Ce fut le feuilleton de la soirée, avec plusieurs épisodes et personnages, et l’intérieur quitte finalement les Knicks, qui recevront en échange Moe Harkless et un premier tour de Draft. Les deux équipes discutent encore des autres détails du transfert, et c’est ESPN qui nous apprend que Washington s’invite dans l’échange avec l’arrivée d’Isaiah Thomas aux Clippers, en échange du jeune Jerome Robinson. Mais l’ancien Celtic devrait être coupé…

Si Marcus Morris manque de taille pour d’éventuelles batailles à l’intérieur face aux Nuggets ou aux Lakers, il sera un précieux renfort puisqu’il réalise la meilleure saison de sa carrière (19.6 points par match à 43 % de réussite à 3-pts) et demeure rôdé aux joutes du printemps avec son expérience à Boston.

Et c’est un gros caractère à associer avec Patrick Beverley…