Les Clippers et les Mavericks en quête de muscles dans la raquette

On s’approche de la « trade deadline » du 6 février et les équipes avec des ambitions en playoffs vont peut-être chercher le joueur capable de gommer quelques-uns de leurs points faibles. D’après le New York Times, les Clippers sont ainsi inquiets par rapport à leur manque de muscles dessous. Ivica Zubac et Montrezl Harrell manquent d’impact en défense près du cercle et le club californien chercherait donc un pivot costaud.

Ce serait un peu la même chose pour les Mavericks, surtout après la grave blessure de Dwight Powell. Dallas recherche ainsi du renfort comme ailier fort ou pivot, tout en restant intéressé par un ajout défensif sur les ailes…

Andre Drummond et Steven Adams font partie des pivots disponibles pour les deux clubs, mais il faut voir la contrepartie demandée par les Pistons et le Thunder. Un nom plus réaliste serait celui d’Aron Baynes.

Le pivot australien a fait du bien aux Suns cette saison, même s’il est rentré dans le rang ces derniers temps, mais sa solidité physique et ses écrans pourraient être précieux, notamment pour les Clippers, s’ils doivent retrouver les Lakers et leur frontline (Anthony Davis, JaVale McGee, Dwight Howard…) en playoffs.

Sans doute moins cher que ses homologues de Detroit et Oklahoma City, il ne semble toutefois pas vraiment sur le marché, mais si une bonne offre arrive sur le bureau des dirigeants des Suns…