Nene Hilario déjà coupé par les Hawks

On n’avait pas vu Nene Hilario, gêné par ses adducteurs, aux Rockets cette saison. Avant tout signé l’été dernier pour être une monnaie d’échange, le Brésilien a bien pris la porte, direction Atlanta avec Clint Capela.

Sauf que du côté des Hawks, on ne comptait pas du tout sur le pivot, surtout que son salaire de 2.7 millions de dollars pour la saison prochaine devenait garanti s’il n’était pas libéré avant le 15 février, et le club l’a donc coupé. Étant donné ses problèmes physiques, on ne devrait plus le revoir en NBA.