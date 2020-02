Tim Frazier, Trey Burke et Isaiah Thomas coupés

Alors que la « trade deadline » est passée, c’est le marché des joueurs coupés qui va désormais se mettre en place, avec des équipes qui vont pouvoir signer des joueurs libérés par d’autres franchises.

Et il y a déjà des candidats puisque Detroit va couper Tim Frazier et que Philadelphie, qui avait encore besoin de libérer une place, va se séparer de Trey Burke. Quant à Isaiah Thomas, tout juste arrivé aux Clippers, il ne va pas non plus rester, Los Angeles étant par contre toujours en course pour tenter d’attirer Darren Collison…

Tristan Thompson, lui, ne devrait pas quitter Cleveland, malgré l’arrivée d’Andre Drummond.