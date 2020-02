Les Clippers envoient Derrick Walton Jr. à Atlanta

Petit transfert en cette fin de « mercato », mais il faudra attendre encore un peu pour les « bombes » : les Clippers ont décidé d’envoyer Derrick Walton Jr. à Atlanta pour quelques dollars, rapporte ESPN.

Un moyen de libérer de la place dans l’effectif des Californiens, et de préparer peut-être un autre mouvement. Quand Atlanta remplit le sien à l’inverse : la franchise n’avait plus que 13 joueurs sous contrat après avoir monté un gros échange autour de Clint Capela et coupé Chandler Parsons puis Nene Hilario, mais aussi envoyé Alex Len et Jabari Parker aux Kings.