[Stats & Highlights] Les Bulls et les Sixers s’imposent à l’arraché

Les Knicks s’en voudront sans doute d’avoir mal défendu sur le shoot de Tobias Harris, quand les Cavaliers pourront se mordre les doigts d’avoir laissé couler une avance de 15 points face à un Zach LaVine toujours aussi chaud.

Pour les Raptors, la soirée fut plus tranquille avec une victoire maîtrisée à Minnesota. Le Thunder n’a de son côté pas tremblé non plus face aux Blazers.

New York – Philadelphie : 87-90

Ils n’avaient plus gagné à l’extérieur depuis le 23 décembre 2019, et les Sixers ont été obligés d’aller chercher cette victoire au Madison Square Garden. Ils pensaient avoir fait le plus dur en prenant sept points d’avance en milieu de dernier acte.

Sauf que New York va réagir avec un 10-2 et prendre les commandes, à 31 secondes du terme. Sur un temps-mort, Ben Simmons trouve Tobias Harris et ce dernier, un peu seul, décide d’envoyer à 3-points. Il met dedans. La défense des joueurs de Brett Brown permet ensuite de valider ce succès.

Knicks / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Gibson 24 4/6 0/0 3/3 4 0 4 1 2 0 1 0 11 13 J. Randle 34 5/13 2/4 2/4 0 12 12 5 3 0 5 0 14 16 M. Morris Sr. 36 8/17 2/8 2/2 0 6 6 3 1 0 1 0 20 19 E. Payton 32 5/14 0/2 0/0 1 6 7 7 4 1 1 1 10 16 R. Bullock 35 6/13 1/4 1/1 1 2 3 2 5 3 3 0 14 12 B. Portis 14 1/7 0/2 1/2 0 2 2 0 0 0 1 0 3 -3 K. Knox II 12 2/3 0/1 0/2 1 1 2 1 1 0 0 1 4 5 M. Robinson 24 2/4 0/0 2/4 3 4 7 1 0 0 0 3 6 13 F. Ntilikina 17 2/8 1/3 0/0 0 3 3 0 1 0 2 0 5 0 A. Trier 13 0/3 0/1 0/0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 -1 Total 35/88 6/25 11/18 12 36 48 20 18 4 14 5 87 76ers / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Harris 34 5/13 4/8 1/1 0 8 8 3 2 0 2 0 15 16 A. Horford 33 2/9 0/5 0/0 0 7 7 4 3 0 1 0 4 7 B. Simmons 40 9/15 0/0 3/8 3 4 7 8 1 2 0 0 21 27 M. Thybulle 29 2/5 1/3 0/0 1 2 3 2 1 1 2 1 5 7 J. Richardson 34 7/15 1/5 3/3 0 3 3 4 2 2 7 1 18 13 M. Scott 14 0/2 0/1 0/0 1 5 6 2 4 2 1 0 0 7 N. Pelle 15 0/0 0/0 0/0 0 4 4 2 2 0 0 2 0 8 J. Ennis III 11 1/2 1/2 3/4 0 2 2 0 0 1 0 0 6 7 R. Neto 8 2/5 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 4 5 F. Korkmaz 22 6/12 3/7 2/3 0 0 0 0 4 0 0 0 17 10 Total 34/78 10/32 12/19 5 36 41 26 19 8 13 6 90

Minnesota – Toronto : 112-122

Malgré une bonne entame de match, notamment avec Andrew Wiggins et Jarrett Culver (25 points inscrits dans le premier quart-temps), les Wolves ont fini par s’incliner face aux Raptors. La faute à l’impact des extérieurs, Kyle Lowry, Fred VanVleet et Norman Powell, auteurs de 77 points au total.

C’est après la pause que les champions en titre assomment les Wolves. En troisième quart-temps, Kyle Lowry est chaud avec 17 points, ce qui permet de revenir d’un retard de 4 points pour passer devant. Toronto enfoncera le clou en dernier quart-temps, face à une équipe de Minnesota qui encaisse sa cinquième défaite de rang.

Timberwolves / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Covington 33 8/20 4/13 2/2 1 7 8 1 3 2 1 0 22 20 A. Wiggins 36 6/14 1/5 5/6 1 9 10 11 2 1 3 0 18 28 K. Towns 27 4/11 1/7 3/4 2 4 6 6 2 0 4 1 12 13 S. Napier 26 1/4 0/2 0/0 2 2 4 6 2 1 2 1 2 9 J. Culver 31 8/16 4/10 6/9 1 3 4 1 3 1 1 2 26 22 J. Bell 3 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 5 K. Bates-Diop 15 2/6 1/3 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 5 5 N. Reid 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 G. Dieng 18 3/7 2/3 4/4 4 3 7 0 2 1 3 1 12 14 J. McLaughlin 21 2/5 0/2 0/0 0 3 3 5 2 0 1 0 4 8 J. Okogie 27 3/9 1/4 2/2 0 2 2 1 2 1 1 1 9 7 Total 38/94 14/50 22/27 12 37 49 33 18 8 17 5 112 Raptors / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 24 6/10 0/2 2/2 0 4 4 3 2 0 4 4 14 17 O. Anunoby 24 0/4 0/2 2/2 2 1 3 0 2 0 1 0 2 0 M. Gasol 20 2/6 0/4 0/0 0 4 4 4 2 2 1 0 4 9 K. Lowry 28 10/17 5/8 3/4 1 6 7 2 2 1 2 0 28 28 F. VanVleet 29 11/16 7/8 0/0 0 4 4 2 4 4 1 0 29 33 C. Boucher 3 1/2 0/1 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 4 S. Ibaka 24 5/13 0/3 2/2 0 6 6 3 5 1 2 0 12 12 R. Hollis-Jefferson 24 3/3 0/0 3/4 2 4 6 4 1 2 1 2 9 21 S. Johnson 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 T. Davis 11 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 -2 M. Thomas 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 P. McCaw 22 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 3 2 7 N. Powell 25 8/15 1/5 3/3 0 3 3 4 4 2 0 0 20 22 Total 47/91 13/35 15/17 7 35 42 25 23 13 14 9 122

Chicago – Cleveland : 118-116

Quand ce n’est pas le troisième quart-temps qui pose problème à Chicago, c’est le second. Même si pendant trois quart-temps, les Bulls ont été inquiétants, surtout en défense et particulièrement avant la pause donc. Résultat : ils accusent 15 points de retard après 36 minutes.

Heureusement, ils vont retrouver des sensations en défense, bloquant Kevin Love et ses coéquipiers à 14 points marqués seulement, et provoquant 10 ballons perdus. Le 16-2 passé pour débuter ce dernier quart-temps est salvateur et Zach LaVine joue les héros avec 21 points dans les 12 dernières minutes. L’arrière termine avec 42 points et les Bulls sauvent l’honneur avec une victoire.

Bulls / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Kornet 22 4/7 3/5 0/0 1 2 3 4 2 0 1 1 11 15 L. Markkanen 33 7/14 2/8 1/1 1 2 3 1 2 2 2 1 17 15 K. Dunn 33 4/6 1/2 1/2 0 3 3 4 4 2 3 1 10 14 Z. LaVine 39 19/31 2/6 2/4 2 4 6 3 2 5 2 2 42 42 T. Satoransky 29 3/9 0/1 0/0 0 2 2 8 5 0 1 0 6 9 T. Young 15 3/5 1/1 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 7 7 C. Felicio 14 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 3 C. Hutchison 22 1/2 0/0 2/2 0 3 3 1 2 4 0 0 4 11 C. White 20 3/6 0/0 5/6 0 4 4 3 1 1 2 0 11 13 S. Harrison 8 2/3 0/1 2/2 0 0 0 0 1 1 0 0 6 6 R. Arcidiacono 5 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 Total 48/87 9/25 13/17 4 23 27 25 24 17 12 5 118 Cavaliers / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 34 10/20 4/8 5/5 0 5 5 6 3 1 2 1 29 30 C. Osman 28 4/5 4/5 4/4 0 3 3 2 3 2 1 0 16 21 T. Thompson 37 5/7 0/0 4/4 2 6 8 2 3 0 4 3 14 21 C. Sexton 34 10/17 4/6 2/2 1 6 7 2 2 0 4 0 26 24 D. Garland 38 6/14 3/7 1/1 0 2 2 5 2 0 8 0 16 7 L. Nance Jr. 25 2/3 0/0 0/0 3 2 5 5 2 2 3 0 4 12 A. McKinnie 20 3/6 0/2 3/3 1 5 6 0 1 0 1 0 9 11 M. Dellavedova 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 D. Exum 15 0/2 0/1 2/4 0 0 0 1 2 0 1 1 2 -1 Total 40/74 15/29 21/23 7 29 36 27 18 5 26 5 116

Oklahoma City – Portland : 119-106

Face à une équipe de Portland diminuée sur la feuille de match (8 joueurs) à cause des blessures et du transfert de samedi soir, Chris Paul avait la volonté de bien démarrer la partie. Le Thunder a été assez décevant dans ce domaine depuis quelques rencontres et en plus, Danilo Gallinari n’étant pas là, le meneur avait les clés du camion.

Il a donc inscrit 21 points en première mi-temps, livrant un duel avec Damian Lillard (24 points en première période) qui devait se démultiplier puisque C.J. McCollum est blessé. Avec 30 points, Gary Trent Jr. a été le parfait remplaçant pour seconder Lillard, mais le Thunder était trop solide et les Blazers un peu trop courts physiquement.