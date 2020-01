Les Warriors surprennent Orlando !

Privés de Draymond Green et de Glenn Robinson III, les Warriors démarrent la rencontre de la pire manière possible. Ils ratent leurs sept premiers tirs, perdent deux ballons et voient deux 3-points de suite d’Evan Fournier (12 points) donner 13 longueurs d’avance au Magic (13-0). Trois tirs primés de Jordan Poole sonnent cependant le réveil de Golden State. Ils lancent un 21-4 et les Warriors terminent le premier quart temps en tête (28-25).

Le Magic a les jambes lourdes

Cinq points de suite de Terrence Ross, dont un dunk renversé spectaculaire venu sur une passe laser de Michael Carter-Williams, redonne l’avantage au Magic. Les deux équipes se rendent alors coup pour coup pendant plusieurs minutes Markelle Fultz (23 points) agresse la raquette de Golden State alors que les deux anciens de Villanova, Eric Paschall et Omari Spellman, assurent la marque pour les Warriors. Si Fultz finit la mi-temps en beauté avec un dunk monumental sur Spellman, ce sont cependant bien les Warriors qui gardent une courte avance (53-52).

Le Magic, qui joue son cinquième match de suite sur la côte Ouest, cafouille son basket au retour des vestiaires. Les mésententes se multiplient en attaque comme en défense et le duo Russell – Paschall en profite pour donner 13 points d’avance à Golden State (75-62). Trois tirs à 3-points, dont deux d’Evan Fournier, permettent à Orlando de limiter la casse mais Jordan Poole vient battre le buzzer pour repousser les hommes de Steve Clifford à -11 avant le dernier quart-temps (82-71).

Les Warriors finissent le boulot

Sous l’impulsion de Carter-Williams, le Magic se remet tout de suite à l’endroit. Ils infligent un 14-4 aux Warriors pour effacer la quasi totalité de leur déficit (86-85). Orlando hausse le ton en défense et finit par passer devant sur un dunk de Nikola Vucevic (91-90). Avec cinq minutes à jouer, Golden State serre la vis. Leur défense limite le Magic à deux points en quatre minutes alors qu’un 3-points de D’Angelo Russell termine un 14-2 qui fait exploser le Chase Center (104-93) !

Grâce à cette victoire, les Warriors atteignent enfin la barre des dix victoires…