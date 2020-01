Portland envoie Kent Bazemore et Anthony Tolliver à Sacramento et récupère Trevor Ariza

Comme les Hawks et les Timberwolves, les Blazers et les Kings ont décidé de ne pas attendre la « trade deadline », qui arrive dans un peu moins de trois semaines, pour faire bouger leurs effectifs : ESPN annonce ainsi un échange entre les deux franchises, Portland envoyant Kent Bazemore, Anthony Tolliver et deux second tour de Draft (2024 et 2025) à Sacramento contre Trevor Ariza, Caleb Swanigan et Wenyen Gabriel.

La principale leçon de ce transfert, c’est que les Blazers économisent plus de 12 millions de dollars de salaires dans l’affaire en réduisant fortement leur « luxury tax ». Ce n’est en tout cas pas un hasard si les deux franchises déclenchent tôt leurs manœuvres puisque l’une comme l’autre déçoivent depuis le début de la saison.