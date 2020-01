La marche était trop haute pour les troupes de Kenny Atkinson qui ont concédé leur troisième revers de suite face au leader Milwaukee qui a déroulé son basket, sous l’impulsion d’un Giannis Antetokounmpo qui a pesé, même mouillé par les fautes.

Les Nets scorent leurs quatre premiers paniers de la soirée à 3-points pour tenir tête au départ foudroyant de Giannis Antetokounmpo, marqué toutefois d’un air ball à 3-points. En sortie de banc, Kyle Korver par deux fois et Dragan Bender font mouche derrière l’arc, aidés aussi par Brook Lopez, et ils permettent à Milwaukee d’équilibrer les débats.

Khris Middleton à la rescousse

Plus agressifs et récompensés sur jeu rapide, les Bucks terminent le premier quart-temps par un 7-0 (22-30) et prolongent la série jusqu’à un 16-2 avec un 3-points de Giannis Antetokounmpo qui se rachète au passage. Le « Greek Freak » récolte toutefois sa troisième faute personnelle sur un passage en force devant Timothé Luwawu-Cabarrot qui l’oblige à nouveau à sortir brièvement (28-41).

Khris Middleton et Eric Bledsoe gèrent jusqu’à son retour. Puis face aux assauts de Rodions Kurucs, Caris Levert et Kyrie Irving, Khris Middleton doit s’employer en claquant deux missiles à 3-points pour maintenir les Nets à -15 à la pause (42-57).

Brooklyn hypnotisé

Les Bucks reprennent le couteau entre les dents, à l’image du nouveau panier à 3-points de Giannis Antetokounmpo, des quatre points de Khris Middleton ou du alley oop entre Eric Bledsoe et Brook Lopez qui offre 19 longueurs d’avance à Milwaukee (66-47).

Les Nets ont beau enchaîner les 3-points, le leader de la conférence Est ne flanche pas une seconde, accentuant même l’écart en fin de troisième quart-temps après un bon passage d’Eric Bledsoe, deux paniers à 3-points de George Hill, un de Kyle Korver dans le corner et un 2+1 de Giannis Antetokounmpo (71-93).

Le 7-0 des Nets en début de quatrième quart-temps ne change rien, le tandem Middleton-Antetokounmpo renvoie une dernière fois les locaux à-20 avant de rejoindre le banc, laissant alors Timothé Luwawu-Cabarrot se montrer avec deux paniers à 3-points dans le garbage time (97-117).