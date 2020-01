Derrick Rose donne le tournis aux Hawks

L’axe Derrick Rose – André Drummond fonctionne à merveille dans ce début de rencontre, et comme Atlanta a décidé de ne pas défendre, l’ancien MVP se balade (12-5). Trae Young tente bien de ramener son équipe dans le droit chemin, mais son équipe ne défend pas, et Detroit prend le large avec un seul système : le pick-and-roll (26-14).

Lloyd Pierce tente de trouver les bonnes rotations et il y a un léger mieux, mais Detroit a bien la main sur le match, et c’est incompréhensible de voir une formation aussi mal défendre sur un jeu aussi basique (36-29). Le deuxième acte commence et les Hawks ont toujours le même souci. Ils sont battus sur tous les drives, et ils laissent la balle circuler trop facilement.

Une fessée de bout en bout

Sans surprise, les Pistons se détachent grâce à Langston Galloway et Christian Wood (56-41). En attaque, les Hawks sont trop dépendants de Trae Young et le problème, c’est qu’il n’est pas dans un grand soir… Jeff Teague fraîchement arrivé du coté d’Atlanta, tente d’aider ses nouveaux coéquipiers, mais il est bien trop esseulé. À la mi-temps, Detroit a fait le plus dur (71-55).

Est-ce que les Hawks peuvent renverser la situation ? On va vite se rendre compte qu’il y a un monde d’écart entre les deux équipes ce soir. Derrick Rose, encore et toujours, se balade à travers la défense des Hawks et il fait étalage de toute sa panoplie près du cercle (89-67). L’icône de Chicago confirme qu’il reste un formidable attaquant. En face, Atlanta a lâché et ce match se transforme en humiliation. Les fans sifflent et commencent à quitter la salle.

Après trois quart-temps, les coéquipiers de John Collins ont encaissé 103 points. Le dernier quart-temps, disputé dans une salle à moitié vide, permet à Derrick Rose et Andre Drummond de terminer le travail avant de se reposer sur le banc (120-89). À l’arrivée, l’écart est particulièrement salé : +33 (136-103).