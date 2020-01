Les Kings sans solution face à Rudy Gobert

À la lutte avec Nemanja Bjelica, il remporte facilement sa bataille pour le rebond offensif pour remettre dedans, puis quelques secondes plus tard, Donovan Mitchell l’envoie au « alley oop ». Les deux premières possessions du Jazz suffisent à comprendre que Rudy Gobert est dans un bon soir. Le Français n’est pas le seul et ce constat colle bien au-delà de ces premières minutes de domination d’Utah.

Pour virer largement en tête après 12 minutes (38-22), les locaux comptent sur un Bojan Bogdanovic en très grande forme, qui varie entre sa belle adresse de loin (6/9) et des tirs dans un peu plus petit périmètre pour de nouveau atteindre la barre des 30 points. Donovan Mitchell fait moins dans la propreté mais il alimente également la marque, à l’instar du joker offensif Jordan Clarkson, auteur lui aussi d’une sortie à 20 points.

Retour applaudi mais discret pour Mike Conley

Joe Ingles ? Pas du tout dans son match pour rentrer un tir, mais pas moins essentiel dans le jeu du Jazz tant par son activité au rebond que, surtout, sa vision du jeu. Avec ses 12 offrandes, dont une majorité vers sa cible favorite Rudy Gobert, il termine meilleur passeur du match. Sa maladresse, rare ces derniers temps, coïncide avec le retour, discret, de blessure de Mike Conley qu’il remplace dans le cinq majeur.

Toujours en tête à la pause (63-49), Utah continue de dérouler son basket dans la troisième période (95-77). Les Kings ? Ils n’affichent pas une envie folle de se révolter. De’Aaron Fox a beau multiplier les attaques du cercle, jamais cet écart d’une quinzaine de points n’est remis en question. Imitant son meneur, le Bogdanovic des Kings file au cercle pour tenter d’y faire quelque chose.

Mais Mike Conley rentre son seul tir du match, Jordan Clarkson vole un ballon et s’envole au dunk, et Rudy Gobert reprend son chantier sur le pick-and-roll, avec Mike Conley et Joe Ingles, sans que Sacramento ne parvienne à les stopper. Résultat, une victoire nette et sans bavure du Jazz (29 victoires – 13 défaites) qui reçoit Indiana lundi soir. Les Kings (15 victoires – 27 défaites) poursuivent leur « road trip » plus à l’Est, direction Miami lundi.