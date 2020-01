Les Suns gâchent la folle soirée de Marcus Smart

Sans Kemba Walker, ni Jaylen Brown, les Celtics tentent de mettre rapidement de l’intensité, mais c’est bien Devin Booker qui se montre en début de match. Incisif en attaque, il lit aussi parfaitement le jeu pour donner de beaux caviars à Deandre Ayton qui fait ses premiers dégâts sous le cercle.

Les Suns sont appliqués en défense, et enrayent les attaques adverses (12-3). Brad Stevens prend un premier arrêt de jeu, sa formation est hors du coup pour l’instant. Marcus Smart tente de sonner la charge, mais il allume un peu trop de loin. Devin Booker prend ses responsabilités, et enchaînent les tirs primés, ou près du cercle, et il fait la totale aux joueurs du TD Garden. Après douze minutes de jeu, les Suns sont devant (26-20).

La seconde unité des Celtics montre les crocs, et Jevon Carter puis Ty Jerome sont en grosse difficulté pour suivre le rythme du match. Monty Williams s’en rend compte, et il remet une grande partie de son cinq majeur sur le parquet.

L’entente Ayton-Booker fonctionne à merveille, et malgré la pression mise par les C’s, Phoenix garde la main sur les débats (39-32). La star des Suns (22 points à la pause) fait même se lever les quelques fans des Suns présents en tribunes. Marcus Smart est bien trop seul au scoring pour inverser la tendance du match, et malgré un énième 3-points à deux secondes de la sirène, les Suns rejoignent les vestiaires avec trois possessions d’avance (60-51).

Marcus Smart version « sniper »

Le duel Booker-Smart reprend de plus belle en cette entame de seconde période, et les deux arrières se répondent coup sur coup. Les shoots pleuvent dans tous les sens, et la star de Phoenix se mue une fois de plus en patron, tant au scoring qu’a la baguette. Ses coéquipiers apprécient, et Mikal Bridges peut applaudir son partenaire après un nouveau caviar (73-61). Les hommes de Brad Stevens sont bousculés, et ils ne trouvent pas la flamme pour inquiéter leurs adversaires du soir.

Jayson Tatum et Gordon Hayward marquent sur quelques possessions successives, mais la défense de Phoenix est exemplaire. Deandre Ayton confirme sa montée en puissance, et il prouve qu’il peut être un formidable intimidateur. Le banc des Suns est debout, et les valeurs collectives montrées par les Suns sont de bonne augure pour la suite de la saison. Après trois quart-temps, Phoenix est toujours devant avec une marge intéressante (87-76).

Il reste 12 minutes aux Celtics pour créer le hold-up, et la menace se profile sur les hommes de Monty Williams. Deux banderilles de Saric et Bridges, qui venaient tout juste de retrouver le parquet, donnent un peu d’air aux leurs (96-85), mais Boston va beaucoup mieux. Marcus Smart se chauffe le poignet en guise de réponse, et maintient son équipe en vie. L’arrière de Boston est en feu et Jayson Tatum tente de prendre le relais.

Les points pleuvent, les Suns sont acculés, mais ne plient pas. Marcus Smart continue son show derrière l’arc (11e tir à 3-points !) et en collant un 9-0 en deux temps, trois mouvements, à moins de deux minutes de la fin du match, les locaux ne sont plus qu’à une possession (114-111). Les fans du TD Garden se mettent à y croire, mais les jeunes Suns gardent leur sang froid. Malgré un tir primé de Jayson Tatum, qui réduit l’écart à seulement deux points à cinq secondes du terme, Devon Booker assure aux lancers-francs pour offrir un second succès de suite aux siens (123-119).