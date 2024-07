Free agency 2024 | Le Top 10 des joueurs encore disponibles

Comme chaque année, et d’autant plus cette saison avec cette « free agency » 2024 en deux phases, les principaux « free agents » ont déjà trouvé preneurs, qu’il s’agisse de Paul George, Klay Thompson ou encore Pascal Siakam et Malik Monk. Des franchises ont encore les moyens de s’offrir un gros free agent, mais il est aussi possible de monter des échanges et des « sign-and-trade » pour contourner les limites budgétaires.

Voici les dix meilleurs « free agents » encore disponibles.

1 – DeMar DeRozan (34 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 24.0 points, 5.3 passes, 4.3 rebonds et 1.1 interception

Toujours productif et rarement blessé, DeMar DeRozan n’a malheureusement pas la chance de jouer au sein d’une équipe compétitive depuis maintenant plusieurs années. Son souhait sera sans doute de rejoindre un candidat aux playoffs, pour ne pas dire au titre, mais en l’état, le marché paraît fermé et, on pourrait finalement le retrouver aux Spurs pour épauler Chris Paul et Victor Wembanyama. A priori, à Chicago, on a tourné la page DeRozan, et peut-être que l’équipe va l’aider à trouver un club avec un « sign-and-trade ». Les Lakers restent à l’affût.

2 – Miles Bridges (26 ans – non protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 21.0 points, 7.3 rebonds et 3.3 passes

Le controversé Miles Bridges se retrouve sur le marché, après avoir reçu une simple qualifying offer l’an passé. Statistiquement, il s’est montré productif dans la saison morose des Hornets et on se demande bien ce qu’il peut espérer obtenir contractuellement. Le voir re-signer à Charlotte est possible mais il peut aussi découvrir une nouvelle équipe, comme Cleveland où on serait prêt à monter un « sign-and-trade » pour le récupérer.

3 – Caleb Martin (28 ans – player option – Miami Heat)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.0 points, 4.4 rebonds et 2.2 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 11.6 points, 3.6 rebonds et 1.4 passe

L’ailier du Heat serait très gourmand puisqu’il voudrait doubler son salaire. Le Miami Herald évoque ainsi un salaire de 15 millions de dollars. Pat Riley adore le joueur, mais il ne veut pas se griller pour les prochaines intersaisons. Les Sixers ont un oeil sur lui mais impossible en l’état de lui proposer un tel salaire. On évoque aussi un double « sign-and-trade » avec les Bulls, en échange de DeMar DeRozan.

4 – Malik Beasley (27 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 11.3 points, 3.7 rebonds et 1.4 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 8.8 points, 2.5 rebonds

Après avoir joué une saison avec le salaire minimum, Malik Beasley espère gagner davantage avec son nouveau contrat. Ce qui va empêcher les Bucks de s’aligner sur ses prétentions pour le conserver. Plusieurs équipes (Magic, Rockets, Warriors) étaient intéressées par ses services, et ses qualités à 3-pts surtout, qui sont toujours utiles dans le basket actuel. Pour l’instant, il reste sans contrat et les Warriors semblent avoir bouclé leur recrutement.

5 – Gary Trent Jr. (25 ans – non protégé – Toronto Raptors)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 13.7 points, 2.6 rebonds et 1.1 interception

Il avait perdu sa place de titulaire en début de saison, mais Gary Trent Jr. a fini l’exercice 2023/24 dans le cinq majeur. Après avoir terminé avec 13.7 points de moyenne à 39% de réussite à 3-pts, l’ancien de Portland reste un très bon scoreur et un shooteur de loin fiable, qui peut convenir à des équipes en manque de punch offensif, notamment à 3-pts ou en sortie de banc. Après, sans doute qu’il espère trouver une équipe où il sera titulaire, malgré ses grosses limites en défense.

6 – Tyus Jones (28 ans – non protégé – Washington Wizards)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 12.0 points, 7.3 passes, 2.7 rebonds et 1.1 interception

Toujours dans l’ombre, Tyus Jones est sans conteste l’un des meneurs de jeu les plus fiables, bon marché et réguliers de ces dernières années. En sortie de banc ou maintenant dans le cinq de départ, il ne déçoit que rarement et, à tout juste 28 ans, il a la possibilité de signer le plus gros contrat de sa carrière, et on parle d’un salaire annuel de 15 millions de dollars. Les dernières rumeurs laissent penser que le frère de Tre Jones prolongera à Washington, où il est évidemment très apprécié, mais une surprise peut vite arriver. Il aura en tout cas la main sur son avenir.

7 – Precious Achiuwa (24 ans – protégé – New York Knicks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 7.6 points, 6.6 rebonds et 1.3 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.2 points, 4.2 rebonds et 1.3 contre

Arrivé en cours de saison à New York, Precious Achiuwa a su se faire apprécier de Tom Thibodeau, qui n’a jamais hésité à faire appel à son soldat quand d’autres étaient sur la touche. On ignore s’il rempilera à Big Apple, mais avec le départ d’Isaiah Hartenstein, le prolonger devient presque une priorité puisque les Knicks doivent trouver du soutien à Mitchell Robinson, d’autant qu’il est souvent blessé.

8 – Markelle Fultz (26 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 7.8 points, 3.2 rebonds, 2.8 passes et 1.0 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 6.4 points, 2.0 rebonds et 1.1 passe

L’ancien numéro 1 de la Draft est intéressant comme « joker » en sortie de banc, et peut-être que son avenir est ailleurs qu’au Magic. Pourquoi pas chez un candidat au titre pour franchir un cap, et renforcer ce profil de puncheur en sortie de banc. Le problème, c’est le salaire puisqu’on l’imagine mal jouer le minimum.

9 – Kyle Lowry (38 ans – non protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.1 points, 4.2 passes, 3.2 rebonds et 1.0 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 7.0 points, 4.0 passes, 3.5 rebonds et 1.0 interception

On ne s’inquiète pas pour l’ancien champion NBA, il trouvera preneur. D’ailleurs, les Suns n’excluent pas de le recruter, même s’ils ont déjà récupéré Monte Morris. Dans un vestiaire, ou en playoffs, Kyle Lowry peut encore de grands services. La piste Knicks avait été évoquée pour renforcer, encore davantage, la Villanova Connection.

9 – Patrick Beverley (35 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 6.2 points, 3.3 rebonds et 2.9 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 8.2 points, 5.5 passes, 3.3 rebonds et 1.0 interception

Comme Kyle Lowry, l’ancien aboyeur des Clippers et des Bucks a ses fans en NBA. En playoffs, il a prouvé qu’il en avait encore sous le capot, et n’importe quel coach rêve d’avoir un « pitbull » comme ça sur les postes d’arrières. Après l’élimination face aux Pacers, il avait expliqué qu’il voulait rempiler chez les Bucks, mais avec une revalorisation salariale…

10 – Spencer Dinwiddie (31 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.5 points, 4.7 passes et 2.7 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 3.0 points, 1.6 passe et 1.4 rebond

Clairement, l’ancien meneur des Nets est l’un des grands perdants de la fin de saison, et sa série face aux Nuggets a démontré qu’il était limité à ce niveau. Cela reste tout de même un joueur capable de tourner en 10 et 15 points par rencontre, et il devrait trouver preneur.

Mentions : Jose Alvarado, Cameron Payne, Dennis Smith Jr., Jordan McLaughlin, Evan Fournier, Lonnie Walker, Luke Kennard, Talen Horton-Tucker, Saddiq Bey, Isaac Okoro, Gordon Hayward, Simone Fontecchio, Torrey Craig, Doug McDermott, Cedi Osman, Reggie Bullock, Robert Covington, Marcus et Markieff Morris, Jae Crowder, Davis Bertans, Jeff Green, Daniel Theis, Tristan Thompson, Sandro Mamukelashvili, Boban Marjanovic, Javale McGee, Harry Giles, Cody Zeller, Damian Jones, Mike Muscala, Bismack Biyombo, Haywood Highsmith…