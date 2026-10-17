30 jours/30 équipes : New York Knicks

C’était il y a un peu plus de trois mois. Après 53 ans de disette, les Knicks ont enfin remis la main sur le trophée Larry O’Brien. L’épopée exceptionnelle de la bande à Jalen Brunson s’est terminée en apothéose, par une victoire 4-1 en NBA Finals face aux Spurs de Victor Wembanyama.

Après une saison régulière bouclée à la troisième place de l’Est, le collectif new-yorkais a surtout su élever son niveau de jeu au meilleur moment, en enchaînant notamment 13 victoires consécutives durant les playoffs. Il s’est aussi nourri de ses précédents échecs, en finale de conférence 2025 contre Indiana notamment.

Dans une franchise unique en NBA, où règnent la passion mais aussi la pression, le groupe de Mike Brown a marqué l’histoire et restera comme celui qui a mis fin à des décennies de frustration.

En mission « back-to-back »

Difficile de redescendre d’un tel nuage, notamment après la parade victorieuse et la période d’euphorie qui a gagné la ville depuis. C’est pourtant le défi qui se présente aux Knicks dès la semaine prochaine, avec une nouvelle mission « back-to-back » pour le moins périlleuse.

Le front-office a logiquement choisi de ne pas bouleverser un effectif qui va donc aborder l’exercice à venir avec ses certitudes et son vécu. Autour d’un Jalen Brunson toujours aussi bluffant, les armes mises à disposition de Mike Brown sont connues, à commencer par son premier lieutenant, Karl-Anthony Towns, mais aussi Mikal Bridges et Josh Hart sur les postes extérieurs, sans oublier l’électron libre OG Anunoby. Le banc est également fourni, particulièrement sur les postes arrière, avec Jose Alvarado, Jordan Clarkson, Landry Shamet et Miles McBride comme autant de « facteurs X » en puissance.

La force des Knicks reste cette complémentarité entre Jalen Brunson, capable de faire basculer le « money-time », et Karl-Anthony Towns, dont la polyvalence ouvre de nombreuses possibilités offensives. Autour d’eux, Bridges et Anunoby apportent leur impact défensif, tandis que Hart continue de faire le sale boulot, notamment au rebond.

Une raquette à rééquilibrer

Reste une interrogation majeure : le départ de Mitchell Robinson, précieux dans la protection du cercle et au rebond offensif. Andre Drummond a été recruté pour compenser cette perte, mais son profil est différent et Mike Brown devra trouver le bon équilibre, notamment lorsque Towns sera chargé de défendre seul l’intérieur.

Néanmoins, la quête du doublé est tout sauf un fleuve tranquille, et les New-Yorkais savent qu’ils seront attendus de pied ferme tout au long de la saison.

Surtout, la conférence Est s’annonce plus relevée que jamais, avec les armadas de Miami, renforcé par les arrivées de Klay Thompson, Tim Hardaway Jr. et Giannis Antetokounmpo, et de Philadelphie, qui a accueilli Anfernee Simons, Jaylen Brown et LeBron James, et sera le premier adversaire des Knicks dès mardi. Sans oublier Toronto et le retour de Kawhi Leonard, Indiana et celui de Tyrese Haliburton, ou encore Detroit, Cleveland et Boston.

La lutte pour les premières places s’annonce donc particulièrement intense, et il ne faudra pas y laisser trop de gomme pour aborder les playoffs dans les meilleures dispositions. Plus que jamais, New York devra s’appuyer sur sa cohésion et l’expérience de son collectif.

Sera-ce suffisant pour sortir vivant d’une conférence Est assoiffée de vengeance et s’offrir une nouvelle chance de défier un mastodonte de l’Ouest en finale NBA ? Réponse au printemps prochain.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Andre Drummond

Prolongations : Mohamed Diawara, Jose Alvarado, Jordan Clarkson, Landry Shamet

Départs : Ariel Hukporti, Mitchell Robinson, Jeremy Sochan

LE JOUEUR À SUIVRE : KARL-ANTHONY TOWNS

« Je suis très déçu, pour ne pas dire plus ». S’il devait y avoir une épine dans le pied du champion en titre, c’est celle-là. KAT est en effet apparu très frustré après avoir vu les négociations de sa prolongation être mises en pause.

Éligible à une prolongation de 276 millions de dollars sur quatre ans, l’intérieur va donc devoir attendre, après avoir pourtant été l’un des hommes forts du titre historique des Knicks.

Va-t-il se laisser perturber par ce coup dur ? Il avait assuré que non, qu’il allait « rester professionnel » et que le groupe resterait « soudé » dès son retour sur le parquet. Karl-Anthony Towns a d’ailleurs joint le geste à la parole en sortant son match référence de la présaison jeudi soir face aux Raptors, avec 13 points, 15 rebonds et 9 passes en 29 minutes. Une bonne dernière répétition qui a enfin permis aux Knicks de remporter un match en présaison.

Par sa polyvalence, sa capacité de création et sa vision du jeu, il a été un rouage essentiel du succès new-yorkais depuis deux saisons, en complément de Jalen Brunson dans la raquette. Un peu moins productif en playoffs au scoring (15.9 points), il a su s’adapter au fil des « match-ups », en compensant notamment par son adresse (55.1% aux tirs, dont 45.6% de loin sur trois tentatives par match) et par un rôle plus créateur (4.9 passes décisives).

Avec le départ de Mitchell Robinson, son importance dans l’équilibre intérieur sera encore plus grande cette saison. Les Knicks doivent pouvoir compter sur un KAT investi pour aider son équipe à aller le plus loin possible…

Moyenne d’âge : 27,5 ans

Masse salariale : 218 millions de dollars (2e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Malgré une présaison très compliquée, le départ de Mitchell Robinson et les quelques tensions nées autour des prolongations des joueurs du noyau dur de l’équipe, les Knicks parviennent à faire bloc dès le début de la saison régulière, en battant notamment les Sixers de LeBron James par deux fois dès les dix premiers jours.

Les automatismes entre les principaux atouts d’un cinq majeur toujours aussi efficace sont toujours là, et cela fait la différence par rapport à la concurrence. L’impact de la « second unit », articulée autour du quatuor Alvarado-Clarkson-Shamet-McBride et complétée par le tandem Diawara-Drummond, est également précieux pour maintenir le même niveau d’intensité pendant 48 minutes.

En pleine confiance, les Knicks avancent en leaders autour d’un Jalen Brunson plus que jamais en lice pour le titre de MVP. En route vers le doublé, New York domine son sujet jusqu’aux Finals NBA, où l’expérience de la saison dernière permet à la « Big Apple » de décrocher un nouveau titre de champion.

LE PIRE SCÉNARIO

Les Knicks s’attendaient à souffrir pour défendre leur titre. Un statut qu’ils vont finalement porter comme un fardeau tout au long de la saison. L’intersaison a laissé des traces entre le départ de « l’historique » Mitchell Robinson et des prolongations de contrat laissées en attente, qui ont fait naître des frustrations chez les joueurs concernés, lesquels estiment ne pas avoir été récompensés de leurs efforts.

Il en faut peu pour que tout s’embrase à New York, où le début de saison prend très vite une mauvaise tournure. La préparation a été catastrophique et les Knicks tardent à mettre le moteur en route. Tout le monde veut faire tomber le champion en titre, et il faut quasiment un exploit pour aller chercher chaque victoire.

Dans une atmosphère pesante qui n’aide pas à inverser la tendance, le collectif se crispe autour d’un Jalen Brunson qui force et perd de son efficacité dans le « money-time », par manque de lucidité. Au-delà des allers-retours d’OG Anunoby et Karl-Anthony Towns à l’infirmerie, Andre Drummond ne parvient pas à faire oublier Mitchell Robinson, et la raquette des Knicks est régulièrement prise pour cible.

Le champion en titre déçoit tout au long de la saison régulière et termine sa course hors du Top 4 de la conférence Est. Sans l’avantage du terrain, New York ne fait pas le poids et sort par la petite porte dès le premier tour.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – Rockets 4 – Nuggets 3 – Wolves 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – Heat 6 – Pistons 5 – Raptors 4 – Celtics 3 – Cavaliers 2 – Knicks 1 – …