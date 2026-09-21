30 jours/30 équipes : Sacramento Kings

Trois ans seulement après avoir rallumé le « Beam » et retrouvé les playoffs, les Kings sont déjà repartis (presque) de zéro. La saison 2025/26 a fini d’enterrer les dernières illusions avec seulement 22 victoires, le quatrième pire bilan de NBA, et une équipe incapable de véritablement exister des deux côtés du terrain.

Les chiffres sont particulièrement sévères : 26e attaque de NBA avec 110,6 points inscrits pour 100 possessions, 28e défense avec 120,3 points encaissés et un « Net Rating » de -9,7 ! Sacramento a même terminé avec un différentiel moyen de -10 points par match, le pire de l’histoire de la franchise…

Evidemment, les blessures expliquent en partie ce naufrage. Domantas Sabonis n’a disputé que 19 matchs avant de se faire opérer d’un ménisque, Zach LaVine seulement 39 avant son opération de la main droite, tandis que Keegan Murray s’est arrêté à 23 rencontres. Dans ce contexte, les principaux motifs de satisfaction sont venus des jeunes, avec notamment la très belle saison rookie de Maxime Raynaud, auteur de 12,5 points et 7,5 rebonds de moyenne en 74 matchs, dont 56 comme titulaire.

Mais récupérer ses blessés n’est plus vraiment la priorité du club. Pour son deuxième été aux commandes, Scott Perry a commencé à démanteler un effectif vieillissant et très coûteux. DeMar DeRozan a été libéré, Russell Westbrook a pris sa retraite et l’ancien 13e choix de Draft Devin Carter a été envoyé à Atlanta.

Reste désormais à régler les deux dossiers les plus lourds. Zach LaVine a activé son option à près de 49 millions de dollars et entre dans la dernière année de son contrat. Domantas Sabonis touchera pour sa part 45,5 millions cette saison puis 48,6 millions en 2027/28, alors que les Kings ont exploré le marché pour leur pivot et ne souhaitent pour l’instant pas discuter d’une prolongation.

C’est d’ailleurs un peu le paradoxe de cet effectif. Avec un cinq Darius Acuff Jr. – Zach LaVine – De’Andre Hunter – Keegan Murray – Domantas Sabonis, Sacramento possède davantage de talent et d’expérience que plusieurs candidats aux profondeurs du classement. Mais combien de temps ce groupe restera-t-il ensemble ? Et surtout, combien de temps Scott Perry va-t-il encore patienter avant de donner les clés de l’équipe aux jeunes ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Darius Acuff Jr, Alex Karaban, Emanuel Sharp, Ben Simmons

Prolongations : Precious Achiuwa, Daeqwon Plowden

Départs : DeMar DeRozan, Russell Westbrook (retraite), Devin Carter, Killian Hayes, Drew Eubanks, Doug McDermott, Isaiah Stevens, Patrick Baldwin Jr.

LE JOUEUR À SUIVRE : DARIUS ACUFF JR.

Il n’a encore jamais joué un match NBA mais Darius Acuff Jr. a déjà sans doute le statut le plus important de l’effectif. Septième choix de la dernière Draft, le meneur de 19 ans représente le premier vrai pari de Sacramento pour trouver son nouveau chef d’orchestre depuis le départ de De’Aaron Fox.

Sa seule saison à Arkansas a de quoi faire saliver. Darius Acuff Jr. a compilé 23,5 points et 6,4 passes de moyenne à 48,4% au tir et surtout 44% à 3-points. Élu meilleur joueur et meilleur freshman de la SEC, puis lauréat du Bob Cousy Award récompensant le meilleur meneur de NCAA, il a montré une palette offensive extrêmement complète : création sur pick-and-roll, changement de rythme, tir après dribble et capacité à trouver le « roller ».

Ses premiers pas estivaux ont confirmé qu’il n’aurait pas peur de prendre ses responsabilités. Après avoir dominé le California Classic avec 23,5 points de moyenne, il a terminé la Summer League de Las Vegas à 19 points et 5,3 passes en 27 minutes. Avec aussi davantage de déchets au tir, rappelant qu’il faudra accepter quelques soirées difficiles pour un rookie chargé de diriger une attaque NBA.

Car les interrogations existent. Du haut de son 1m88, Darius Acuff Jr. va être ciblé défensivement et son rendement avec le ballon devra résister à l’augmentation de la taille et de la vitesse des défenseurs NBA. Son association avec Domantas Sabonis peut néanmoins faciliter son adaptation : le Lituanien reste l’un des meilleurs pivots créateurs de la ligue et devrait lui offrir quantité d’écrans et de situations de pick-and-roll.

À Sacramento, les résultats immédiats seront secondaires si les Kings peuvent sortir de cette saison convaincus d’avoir enfin trouvé leur meneur pour les cinq ou dix prochaines années…

Moyenne d’âge : 25,9 ans

Masse salariale : 193,9 millions de dollars (17e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Et si les Kings étaient finalement un peu trop talentueux pour terminer tout au fond ? Un Domantas Sabonis revenu à 100%, associé à Zach LaVine, De’Andre Hunter, Keegan Murray et Malik Monk, suffit théoriquement à donner une base compétitive à Doug Christie. D’autant que Ben Simmons, recruté sans garantie, n’a besoin que de redevenir un défenseur et créateur utile pendant quelques minutes pour constituer une bonne affaire.

Mais l’essentiel se situe ailleurs. Darius Acuff Jr. confirme immédiatement son statut de meneur du futur, Maxime Raynaud enchaîne après son excellente saison rookie et Nique Clifford, Dylan Cardwell ou Alex Karaban montrent qu’ils ont de quoi former l’ossature de la nouvelle identité des Kings. Keegan Murray retrouve lui aussi sa progression après une saison quasiment blanche.

Dans le même temps, Zach LaVine et Domantas Sabonis restent en bonne santé et redeviennent suffisamment performants pour réveiller le marché. Scott Perry peut alors profiter de la « trade deadline » pour transformer au moins l’un de ses vétérans en choix de Draft ou en jeunes joueurs, sans demander à Darius Acuff Jr. de porter immédiatement toute l’équipe. Sacramento ne joue peut-être toujours pas les playoffs, mais termine la saison avec une hiérarchie claire et plusieurs briques solides autour desquelles reconstruire.

LE PIRE SCÉNARIO

Le danger serait justement de rester coincé entre deux époques. Zach LaVine et Domantas Sabonis reviennent difficilement de leurs opérations, sans retrouver suffisamment de valeur pour susciter d’offres intéressantes de la part d’autres franchises. Sacramento se retrouve alors à donner beaucoup de minutes et de ballons à des vétérans qui ne devraient pas faire partie du prochain cycle, simplement faute de solution pour s’en séparer…

Dans le même temps, Darius Acuff Jr. souffre face à la pression défensive NBA, l’adresse extérieure de l’équipe reste problématique et la défense ne progresse pas, le nouveau meneur de l’équipe n’aidant pas du tout dans le domaine. La présence de plusieurs joueurs peu menaçants derrière l’arc – Domantas Sabonis, Ben Simmons ou Precious Achiuwa – complique encore la construction de l’attaque autour du rookie.

Finalement, les Kings vivent le pire type de saison pour une franchise en reconstruction : beaucoup de défaites, peu de réponses et des jeunes dont le développement est brouillé par l’incertitude autour des vétérans. Avec, au bout du compte, la lottery comme seule récompense… et aucune garantie d’y décrocher le gros lot.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – … 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – … 14 – … 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …