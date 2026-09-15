Cam Whitmore, un pari tentant pour les Nuggets

Les Nuggets pourraient offrir une nouvelle chance à Cam Whitmore. Selon Marc Stein, la franchise du Colorado ferait partie des équipes à surveiller dans le dossier de l’ailier, coupé par les Cavaliers quelques semaines avant le début de la présaison.

Sélectionné en 20e position de la Draft 2023, Cam Whitmore avait récemment rejoint Cleveland dans le cadre de l’échange à cinq équipes autour de Peyton Watson. Mais les Cavaliers ont finalement préféré s’en séparer afin de réduire leur masse salariale et de finaliser leur effectif.

Lors de ses deux premières saisons NBA à Houston, Cam Whitmore avait montré qu’il pouvait être l’un des jeunes scoreurs les plus explosifs de sa génération, avec près de 11 points par match en seulement 17 minutes de moyenne. Son impact offensif était évident, même si son jeu parfois très individualiste et ses difficultés à peser sans ballon avaient limité sa place dans le collectif des Rockets.

Transféré à Washington durant l’intersaison 2025, il n’a disputé que 21 rencontres avec les Wizards la saison dernière, en raison de la découverte d’un caillot sanguin au niveau de l’épaule droite. En janvier, Washington avait annoncé son forfait pour le reste de l’exercice. Au printemps, l’ailier s’était toutefois montré confiant quant à sa capacité à retrouver les terrains et à rebondir en 2026/27, mais le voilà aujourd’hui sans club ni contrat.

Un « two-way contract » pour se relancer ?

Sur le papier, Denver a une place puisque seulement 14 joueurs possèdent actuellement un contrat standard. Cam Whitmore pourrait notamment concurrencer Lonnie Walker IV pour cette 15e et dernière place de l’effectif.

Reste à savoir si les Nuggets souhaitent réellement compléter leur effectif. Déjà largement au-dessus du seuil de la « luxury tax », un simple contrat au salaire minimum pourrait leur coûter très cher.

L’autre possibilité serait de proposer à Cam Whitmore un « two-way contract ». Le joueur possède encore une saison d’éligibilité pour ce type de contrat, tandis que Denver dispose toujours d’une place disponible aux côtés de KJ Simpson et Bryce Hopkins.

Cam Whitmore peut d’autant plus privilégier le projet sportif que son salaire de 5,5 millions de dollars pour la saison 2026/27 est intégralement garanti par Cleveland. Accepter un « two-way contract » lui permettrait ainsi de retrouver du rythme, de tenter de gagner progressivement sa place dans la rotation et, à terme, de viser une transformation en contrat standard. Encore faut-il que l’intérêt de Denver se concrétise.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.