Peyton Watson transféré aux Cavaliers dans un échange à 5 équipes !

Cleveland cherchait depuis plusieurs années son ailier du futur. Après Isaac Okoro, De’Andre Hunter ou encore Dean Wade, les Cavaliers pensent peut-être l’avoir enfin trouvé avec Peyton Watson.

Selon ESPN, l’ailier de 23 ans va rejoindre Cleveland dans le cadre d’un « sign-and-trade » avec Denver. Free agent protégé, Peyton Watson va signer un contrat de 88 millions de dollars sur quatre ans, comprenant une « player option » ainsi qu’un « trade kicker » de 7,5%.

Mais l’opération est beaucoup plus vaste puisqu’elle va finalement réunir cinq franchises : les Cavaliers, Nuggets, Clippers, Wizards et Hornets. Cleveland profite notamment de ce montage pour récupérer également Cam Whitmore en provenance de Washington !

Cleveland mise gros sur Peyton Watson

Pour récupérer Peyton Watson, les Cavaliers se séparent de Max Strus, envoyé aux Clippers, et surtout d’un premier tour de Draft 2031 qui prend la direction de Denver. Les Nuggets récupèrent également un deuxième tour 2032 provenant de Sacramento.

C’est un investissement conséquent mais Cleveland mise clairement sur le potentiel de Peyton Watson.

Avant qu’une blessure ne vienne perturber sa dernière saison, l’ailier s’était imposé comme l’une des belles progressions de la ligue, avec 14,6 points, 4,9 rebonds et 1,1 contre de moyenne, à 49,1% au tir et surtout 41,1% derrière l’arc.

Cette dernière donnée sera particulièrement importante dans l’Ohio. Avec Evan Mobley et Jarrett Allen dans la raquette, Peyton Watson devra confirmer qu’il peut être une menace régulière à 3-points afin de laisser suffisamment d’espace à Donovan Mitchell et James Harden, dont le retour à Cleveland est attendu.

Sur l’ensemble de sa carrière, Watson tourne à 36% de loin, mais avec un volume de tentatives encore relativement limité.

Cam Whitmore arrive également

Cleveland ne s’est pas arrêté là puisque les Cavaliers ont également transformé leur accord précédent autour de Dennis Schröder et Tre Mann pour intégrer Cam Whitmore à l’opération.

Tre Mann, le deuxième tour de Draft 2027 récupéré des Clippers ainsi qu’une somme d’argent sont envoyés à Washington en échange de l’ancien ailier des Rockets. Les Wizards cherchaient justement un arrière supplémentaire depuis plusieurs semaines.

Washington se sépare également de son « two-way player » Julian Reese, envoyé à Denver, où il devrait être coupé.

Cleveland ajoute ainsi deux jeunes ailiers particulièrement athlétiques avec Peyton Watson et Cam Whitmore, tout en poursuivant la restructuration de son effectif autour de Donovan Mitchell.

Max Strus aux Clippers

De leur côté, les Clippers récupèrent un joueur beaucoup plus expérimenté avec Max Strus. A 30 ans, l’ancien joueur du Heat apporte son expérience des playoffs et surtout son adresse extérieure. Los Angeles peut absorber les 16,6 millions de dollars de son contrat expirant grâce à la « trade exception » de 17 millions générée lors du « sign-and-trade » de John Collins.

Les Clippers restent ainsi environ 11,7 millions de dollars sous le premier « apron », même si la franchise doit encore régler le dossier Bennedict Mathurin, toujours free agent protégé. Los Angeles cède également les droits NBA d’Ismaël Kamagate et un deuxième tour de Draft 2027 à Cleveland.

Cleveland garde de la place pour James Harden

L’arrivée de Peyton Watson par l’intermédiaire d’un « sign-and-trade » possède néanmoins une conséquence importante pour les Cavaliers : leur masse salariale est désormais limitée par le premier « apron ».

Cleveland disposerait encore d’environ 25,9 millions de dollars de marge sous ce seuil, ce qui doit notamment permettre à la franchise de finaliser le retour attendu de James Harden.

Le montage de l’opération avec le précédent échange Dennis Schröder – Tre Mann pourrait également permettre aux Cavaliers de générer une « trade exception » de 16,7 millions de dollars.

En revanche, Cleveland n’a désormais plus aucun futur premier tour de Draft disponible pour un transfert.

Denver prépare le terrain pour DeMar DeRozan ?

Pour les Nuggets, la perte de Peyton Watson permet donc de récupérer un précieux premier tour 2031. Denver pourrait surtout utiliser la souplesse financière créée par son départ pour se tourner vers DeMar DeRozan. L’ancien All-Star est libre depuis que Sacramento l’a coupé en juillet, après une saison à 18,4 points et 4,1 passes décisives de moyenne.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.