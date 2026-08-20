Nick Richards s’entraîne avec le Heat, qui garde un œil sur Klay Thompson

Les photos postées par Nick Richards avec une tenue du Heat avaient forcément éveillé la curiosité. Le Miami Herald confirme que le pivot, toujours sans contrat, participe actuellement à des entraînements à Miami en compagnie de plusieurs joueurs de la franchise. De là à imaginer une signature imminente ? Pas encore.

Le Heat réfléchit bien à la possibilité de recruter Nick Richards mais aucune offre ne lui a été transmise pour l’instant. Et si Miami décidait de passer à l’action, ce serait vraisemblablement pour lui proposer le minimum vétéran.

La présence du pivot aux entraînements n’est d’ailleurs pas inhabituelle à cette période de l’année. Miami invite régulièrement des « free agents » à participer aux séances d’août et septembre, à la fois pour disposer de suffisamment de joueurs et pour pouvoir les observer.

Kai Jones avait par exemple été dans cette situation l’été dernier, sans décrocher de contrat avant de finalement rejoindre l’Anadolu Efes quelques semaines plus tard.

Un profil qui pourrait intéresser Pat Riley

Nick Richards a disputé 48 rencontres entre Phoenix et Chicago la saison dernière, pour 5,8 points et 5,1 rebonds en seulement 14,6 minutes de moyenne. A 28 ans, l’ancien intérieur des Hornets possède désormais six saisons d’expérience et 305 matchs de saison régulière au compteur.

Son profil pourrait surtout répondre à l’un des besoins identifiés par Pat Riley. Le président du Heat expliquait récemment vouloir encore ajouter « un vrai créateur », un spécialiste du tir à 3-points et un intérieur capable soit d’écarter le jeu, soit de protéger le cercle.

Nick Richards ne correspond évidemment pas à la première partie de la description d’un intérieur moderne puisqu’il ne constitue pas une menace extérieure. En revanche, ses qualités athlétiques et sa protection du cercle peuvent intéresser Miami.

Le Heat ne semble toutefois pas pressé. La franchise souhaiterait attendre de voir quels pivots pourraient encore devenir disponibles dans les prochains jours avant de prendre une décision.

Klay Thompson reste la priorité

D’autant que le premier objectif de Miami serait ailleurs. Le Heat ne compte actuellement que 12 joueurs sous contrat standard et aimerait utiliser sa 13e place pour récupérer… Klay Thompson.

Le quadruple champion NBA est toujours sous contrat avec Dallas et un transfert entre les deux franchises reste considéré comme peu probable. Miami espérerait plutôt que l’ancien « Splash Brother » négocie un « buyout » avec les Mavericks afin de pouvoir ensuite le récupérer comme « free agent ».

Klay Thompson correspondrait parfaitement au « spécialiste du tir à 3-points » évoqué par Pat Riley.

Mais même en cas d’arrivée de l’ancien Warrior, Miami devrait encore compléter son effectif. Les contraintes liées au « hard cap » pourraient inciter le Heat à commencer la saison avec une place libre, mais la franchise devrait malgré tout disposer d’au moins 14 joueurs.

C’est donc potentiellement pour ce dernier spot que Nick Richards pourrait devenir une option. Miami garde toutefois plusieurs pistes ouvertes, comme celle qui mène à DeMar DeRozan, libre depuis son départ de Sacramento, mais aussi Gabe Vincent, un ancien de la maison.

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 3:30 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7:20 66.7 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 18:43 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26:15 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 2024-25 PHO 36 22:40 60.5 0.0 82.2 2.7 5.9 8.6 0.6 2.6 0.2 1.3 0.8 9.5 2024-25 CHA 21 20:57 56.1 0.0 67.8 2.4 5.1 7.5 1.3 2.3 0.3 1.6 1.2 8.9 2025-26 CHI 20 22:21 52.3 27.8 63.0 2.1 5.5 7.6 0.4 2.5 0.3 1.7 0.9 9.4 2025-26 PHO 28 9:04 49.3 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 1.4 0.1 0.9 0.5 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.