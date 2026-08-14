Et si Chris Paul débarquait… aux Lakers ?

Retraité depuis six mois, Chris Paul pourrait profiter de la récente vente des Lakers pour entamer son après-carrière, lui qui s’est toujours dit prêt à accepter un poste à responsabilités, dans les bureaux d’une franchise par exemple.

Du fait de sa proximité avec Bob Iger, l’ancien patron de Disney à qui ont justement été vendus les « Purple & Gold », mais qui a toujours été fan des… Clippers, « CP3 » est un nom qui pourrait rapidement intégrer l’organigramme angeleno, d’après ESPN. Un bruit de couloir confirmé par Bill Simmons.

À 41 ans passés, et au coeur de sa première intersaison de néo-retraité, Chris Paul réfléchit déjà certainement à la prochaine étape de son parcours. Il y a un an, il indiquait vouloir davantage penser business et un poste de dirigeant dans la franchise la plus iconique de la ligue, auprès de son ami et mentor dans l’entreprenariat Bob Iger, l’y aiderait forcément.

En rejoignant les Lakers, le futur Hall of Famer viendrait également chasser de vieux démons qui remontent à 2011. À l’époque, son transfert à Los Angeles avait été avorté à cause du véto imposé par David Stern, alors commissioner d’une NBA à la tête des Hornets. Quinze ans plus tard, la plaie pourrait donc être définitivement refermée, non plus sur le parquet mais en dehors.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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