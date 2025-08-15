Chris Paul : “Dans les vestiaires, on parle de voitures ou de musique, mais rarement de finance”

« Je suis arrivé en NBA à 19 ans. Quand tu débarques en NBA, tu passes ton temps dans le jardin à imiter MJ, à imiter Kobe, à tenter des fadeaways, sans penser au business… Il est temps pour moi de me concentrer sur ma marque, mon équipe et sur la façon dont nous pouvons grandir. »

Alors qu'il se prépare à entamer sa 21e et ultime saison NBA, Chris Paul a lancé jeudi The Chris Paul Collective, une structure regroupant l’ensemble de ses entreprises, investissements et initiatives philanthropiques. Selon le magazine Forbes, cet holding inclut sa fondation familiale, sa marque de nourriture Good Eat’n, sa société de production Ohh Dip!!! Entertainment et sa participation dans Angel City FC, l’équipe la plus valorisée de la NWSL (280 millions de dollars).

Avec The Chris Paul Collective, Paul suit les traces de références comme Michael Jordan, LeBron James ou Magic Johnson, en structurant ses affaires, et il a nommé David Schwab un ancien dirigeant de l'agence Octagon, comme président de cette structure.

Outre de nombreuses participations dans des équipes sportives et diverses sociétés, Chris Paul entend développer The Playbook Group, réseau d’académies et camps de basket ayant formé des stars comme Jayson Tatum ou Ja Morant.

Pour le meneur des Clippers, il ne s’agit pas seulement de préparer l’après-carrière, mais aussi de transmettre. « Dans les vestiaires, on parle de voitures ou de musique, mais rarement de finance. Il faut normaliser ces conversations. »